U izbornu utrku za parlament EU ušla i Hrvatska strana reda

Hrvatska stranka reda posljednja je danas u Državno izborno povjerenstvo predala listu za europske izbore. Riječ je o stranci od 300-tinjak članova, a predsjednik, dopredsjedica, glavni tajnik dijele isto prezime. Zanimalo nas je jesu li i na listi članovi obitelji.

- Da, svi su članovi Hrvatske stranke reda, ali ima i onih koji nisu kako vi velite obitelj - kazao je predsjednik stranke Darko Duga.

Koliko je kandidata na listi koji nisu članovi obitelji nije znao odgovoriti.

- Imamo 12 kandidata. To će biti objavljeno. Recimo moj brat Krunoslav Duga, sad kad ste krenuli, zbog čega ne bi trebao biti u Europskom parlamentu. Perfektno govori engleski i njemački. Diplomirani je inženjer strojarstva i međunarodni je inženjer zavarivanja. Mislim da takvi ljudi trebaju u Europskom parlamentu. Nemojte sad gledati to mi je brat, on je u biti jedan kvalitetan kandidat i time smo se rukovodili - izjavio je Duga.

Problem je, kaže, što u općinama i gradovima prolaze rođaci.

- Sasvim je normalno da u jednoj političkoj stranci bude cijela obitelj. Nije normalno da je jedan u jednoj, drugi i drugoj, a treći u trećoj stranci samo radi probitka. Ipak je to velika razlika. Zašto bi sad isključili jednog diplomiranog inženjera strojarstva i pametnog čovjeka kakvi trebaju Hrvatskoj, samo zato što je on moj brat - kazao je predsjednik Stranke reda.

Kazao je i kako se ono zalažu da Hrvatska bude jednako tretirana kao velike članice europske zajednice.

- Htjeli bi da naši ljudi ne idu van u Njemačku nego da ostaju u Hrvatskoj i da vide svoju budućnost - zaključio je Duga.