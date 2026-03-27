Obavijesti

News

Komentari 0
STABLO NA TRAČNICAMA

U izlijetanju vlaka kod Kloštra Podravskog ozlijeđene dvije putnice, pruga i dalje zatvorena

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hrvoje Kostelac

Putnički vlak na relaciji Križevci Virovitica naletio je na stablo, koje je palo preko tračnica uslijed vremenskih neprilika (jak vjetar), zbog čega je došlo do iskliznuća vlaka

Zbog nevremena je jučer 26. ožujka kod Kloštra Podravskog palo stablo na tračnice, a koprivničko-križevačka policija izvijestila je o rezultatima očevida. Kažu da su 26. ožujka u 17:50 zaprimili dojavu da je nedaleko od Kloštra Podravskog putnički vlak, koji prometuje na relaciji Bjelovar - Kloštar Podravski, naletio na srušeno stablo na tračnicama, pri čemu je došlo do iskliznuća vlaka.

Liječnička pomoć pružena je dvjema putnicama.  

- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je jučer, 26. ožujka, oko 17:45, putnički vlak koji prometuje na relaciji Križevci - Bjelovar - Kloštar Podravski - Virovitica, nedaleko Kloštra Podravskog naletio na stablo, koje je palo preko tračnica uslijed vremenskih neprilika (jak vjetar), uslijed čega je došlo do iskliznuća vlaka - priopćili su.

U vlaku se nalazilo 27 putnika, od kojih su dvije putnice lakše ozlijeđene te im je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica.

Dodaju da strojovođa nije bio pod utjecajem alkohola te nije utvrđena njegova prekršajna odgovornost.

Zbog navedenog događaja promet prugom na relaciji Križevci - Bjelovar - Kloštar Podravski - Virovitica je zatvoren od 17:45 do uspostavljanja normalnog toka prometa.

Poremećaji u željezničkom prometu

Iz HŽ-a su obavijestili putnike da zbog olujnog nevremena dolazi do poteškoća u željezničkom prometu na više dionica. 

Za promet su zatvorene dionice pruga Rijeka – Moravice i i Horvati – Zdenčina.

Na relaciji Bjelovar – Kloštar – Bjelovar putnike prevoze autobusi.

Gradsko-prigradski prijevoz na relaciji Dugo Selo – Zagreb GK – Savski Marof odvija se otežano i uz kašnjenja.  

Zbog pada stabla na prugu vlakovi 5403 (Ogulin 6.20 –  Plaški 6.50) i 5402 (Plaški 6.52 – Ogulin 7.32) čekaju na otvaranje pruge.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026