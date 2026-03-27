U izlijetanju vlaka kod Kloštra Podravskog ozlijeđene dvije putnice, pruga i dalje zatvorena

Zbog nevremena je jučer 26. ožujka kod Kloštra Podravskog palo stablo na tračnice, a koprivničko-križevačka policija izvijestila je o rezultatima očevida. Kažu da su 26. ožujka u 17:50 zaprimili dojavu da je nedaleko od Kloštra Podravskog putnički vlak, koji prometuje na relaciji Bjelovar - Kloštar Podravski, naletio na srušeno stablo na tračnicama, pri čemu je došlo do iskliznuća vlaka.

- Obavljenim očevidom utvrđeno je da je jučer, 26. ožujka, oko 17:45, putnički vlak koji prometuje na relaciji Križevci - Bjelovar - Kloštar Podravski - Virovitica, nedaleko Kloštra Podravskog naletio na stablo, koje je palo preko tračnica uslijed vremenskih neprilika (jak vjetar), uslijed čega je došlo do iskliznuća vlaka - priopćili su.

U vlaku se nalazilo 27 putnika, od kojih su dvije putnice lakše ozlijeđene te im je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica.

Dodaju da strojovođa nije bio pod utjecajem alkohola te nije utvrđena njegova prekršajna odgovornost.

Zbog navedenog događaja promet prugom na relaciji Križevci - Bjelovar - Kloštar Podravski - Virovitica je zatvoren od 17:45 do uspostavljanja normalnog toka prometa.

Poremećaji u željezničkom prometu

Iz HŽ-a su obavijestili putnike da zbog olujnog nevremena dolazi do poteškoća u željezničkom prometu na više dionica.

Za promet su zatvorene dionice pruga Rijeka – Moravice i i Horvati – Zdenčina.

Na relaciji Bjelovar – Kloštar – Bjelovar putnike prevoze autobusi.

Gradsko-prigradski prijevoz na relaciji Dugo Selo – Zagreb GK – Savski Marof odvija se otežano i uz kašnjenja.

Zbog pada stabla na prugu vlakovi 5403 (Ogulin 6.20 – Plaški 6.50) i 5402 (Plaški 6.52 – Ogulin 7.32) čekaju na otvaranje pruge.

