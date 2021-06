Izraelski su arheolozi tijekom iskopavanja u gradu Yavneu pronašli netaknuto kokošje jaje staro oko 1000 godina, koje se smatra jednim od najstarijih na svijetu, izvijestila je izraelska Uprava za starine (IAA). Jaje je pronađeno na području koje datira iz bizantskog razdoblja (IV. do VII. stoljeće nove ere).

- Riječ je o vrlo rijetkom otkriću u Izraelu i u svijetu. Pronalazak djelića ljuski jaja uvijek nam je zanimljivo otkriće kada radimo na iskopavanjima, no relativno je uobičajeno, ali pronalazak čitavog jajeta uistinu je jedinstvena pojava", rekla je dr. Lee Perry Gal iz IAA, piše Jerusalem Post.

Objasnila je da su ona i kolege arheolozi u sklopu nalazišta otkrili septičku jamu iz islamskog razdoblja te su se nemalo iznenadili kad su ondje uočili neobičan predmet.

- S obzirom na to da je napuklo, veći dio unutarnjeg sadržaja je iscurio, no sačuvao se dio žumanjka koji će nam omogućiti daljnje istraživanje. Kokoši su u području jugoistočne Azije pripitomljene relativno nedavno, prije otprilike 6000 godina, no prošlo je dosta vremena dok su postale dio ljudske prehrane. Koristili su ih u druge svrhe, primjerice za borbu pijetlova. S obzirom na to da su se smatrale atraktivnim životinjama, izlagali su ih u drevnim zoološkim vrtovima i poklanjali su ih kraljevima - rekla je Gal.

Jaje pronađeno u gradu Yavneu dodatno je napuklo i slomilo se nakon što je izvađeno s mjesta na kojemu je otkriveno, no ubrzo je vraćeno u prvobitno stanje u laboratoriju Uprave za starine.

- Odlična očuvanost jajeta vjerojatno je posljedica uvjeta u kojima je ležalo stoljećima, zaštićeno u septičkoj jami s mekanim ljudskim otpadom. To ga je zapravo i očuvalo ovako dobro", rekla je voditeljica nalazišta, arheologinja IAA, Alla Nagorsky. "Čak i danas jaja rijetko dugo opstaju u kartonskim pakiranjima u supermarketima. Nevjerojatno je i pomisliti da se radi o otkriću starom 1000 godina - rekla je voditeljica nalazišta, arheologinja IAA, Alla Nagorsky.

Jedinstveno jaje arheolozi su otkrili u sklopu projekta izgradnje nove gradske četvrti, a u skladu s izraelskim zakonom prije početka bilo kakvih građevinskih radova potrebno je zaštititi iskopine.