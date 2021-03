Biljana Borzan, SDP-ova eurozastupnica, pričala je za N1 televiziju na glavnom osječkom trgu o lokalnim izborima. Oko nje je kružio muškarac koji je počeo izvikivati uvrede koje nećemo objaviti.

Pričala o SDP-ovom kandidatu za gradonačelnika

Prije nego su na N1 prekinuli prijenost zbog prostačkog incidenta, Borzan je komentirala SDP-ovog kandidata za gradonačelnika Osijeka Gorana Kušeca.

- On je osvježenje, nije bio politički eksponiran, iako je dugogodišnji član SDP-a, mislim da je ljudima dosta ispraznih političkih floskula, on je čovjek koji je izuzetno svestran, bio roker, kasnije se dao u znanost, sportaš, osnivač Kohorte, djeluje u svim poljima, od kulture, znanosti, sporta. Ja ga pamtim kao DJ-a u jednom osječkom disku. On ima svježinu gradskog dečka koji je zanimljiv i poznat mnogim ljudima - rekla je Borzan.

N1 se ispričao

Ubrzo nakon te izjave muškarac je vulgarnim komentarima i uvredama upao u prijenos.

Novinarka N1 prvo ga je zamolila da prestane i ispričala se gledateljima, ali kako je on nastavio, N1 je odlučio prekinuti prijenos i ispričao je gledateljima.