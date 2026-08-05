U jesenskom roku na Sveučilištu u Zagrebu ostalo je 3583 mjesta

Sveučilište u Zagrebu objavilo je tablicu slobodnih mjesta za jesenski upisni rok u akademskoj godini 2026./2027., prema kojoj je na prijediplomskim, integriranim i stručnim prijediplomskim studijima ostalo ukupno 3583 slobodnih mjesta. Od ukupnog broja slobodnih mjesta, 2273 mjesta odnose se na redovite studente, 913 na izvanredne studente, 397 na strane državljane, a 181 mjesto predviđeno je za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Najviše slobodnih mjesta ostalo je na studijima iz područja društvenih znanosti, njih 1439, slijede tehničke znanosti s 792 mjesta, humanističke znanosti s 568, biotehničke znanosti s 359, prirodne znanosti s 202 te biomedicina i zdravstvo sa 109 slobodnih mjesta. U umjetničkom području ostala su 52 mjesta.

Među sastavnicama Sveučilišta najviše slobodnih mjesta ima Ekonomski fakultet, ukupno 519, od čega 416 za izvanredne studente. Slijede Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu s 378 slobodnih mjesta, Filozofski fakultet s 339,5 mjesta te Pravni fakultet s 337 slobodnih mjesta.

Na Filozofskom fakultetu slobodna mjesta ostala su na većini dvopredmetnih jezičnih i humanističkih studija, uključujući kroatistiku, germanistiku, romanistiku, slavistiku, filozofiju, povijest, komparativnu književnost i druge studije.

Među pojedinačnim studijima najviše slobodnih mjesta ostalo je na integriranom studiju Poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta, gdje ih je 229. Slijede sveučilišni prijediplomski studij Informacijski i poslovni sustavi na Fakultetu organizacije i informatike sa 199 mjesta, integrirani studij Pravo sa 188 te stručni prijediplomski studij Poslovna ekonomija sa 154 slobodna mjesta.

S druge strane, na nekim je studijima ostalo tek jedno ili dva slobodna mjesta. Na prijediplomskom studiju Logopedije ostalo je jedno mjesto, na Molekularnoj biologiji jedno, na Biologiji dva, na Krajobraznoj arhitekturi dva, na Japanologiji jedno, a na Filmskoj i TV režiji jedno mjesto.

Među studijima na kojima u jesenskom roku više nema slobodnih mjesta su jednopredmetni studiji psihologije i komunikologije na Fakultetu hrvatskih studija te pojedini umjetnički studiji, poput Grafike i Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti.

Tablica slobodnih mjesta objavljena je u skladu s Natječajem za upis u akademsku godinu 2026./2027., koji je Sveučilište u Zagrebu objavilo 30. travnja, a obuhvaća i posebnu upisnu kvotu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.