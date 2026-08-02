U Kaštel Štafiliću autom udario pješaka na zebri pa pobjegao: Policija traži svjedoke nesreće

Vozač osobnog automobila udario je u petak navečer pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu u Kaštel Štafiliću, a potom se udaljio bez zaustavljanja. Pješak je teško ozlijeđen.

Do naleta je došlo oko 22.05 sati na raskrižju Ceste dr. Franje Tuđmana, Metove i Javorske ulice, dok je pješak prelazio cestu preko zebre.

Ozlijeđeni pješak prevezen je u bolnicu, gdje mu je utvrđena teška ozljeda noge. Nakon liječničke obrade otpušten je kući.

Policija utvrđuje identitet vozača te poziva svjedoke i očevice da osobno dođu u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81, ili se jave na brojeve 021/504-036 i 021/504-010.