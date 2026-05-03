U Kaštel Sućurcu izbio požar! Vatrogasci ga uspjeli obuzdati...

Veliki požar izbio je u Kaštel Sućurcu na području bivšeg Jugovinila u nedjelju oko 17 sati. Vatra se brzo proširila na obližnju šumu, a na terenu su bile ekipe vatrogasaca koje su oko 17.20 uspješno obuzdali požar. Lokalizirali su ga, a plamen je zahvatio oko 6 tisuća četvornih metara borove šume, piše Slobodna Dalmacija.

Na terenu su bili pripadnici DVD Mladost i Kaštel Gomilica, koji su zbog brze intervencije zaslužni za obuzdavanje požara.