ZAHVAĆENA BOROVA ŠUMA
U Kaštel Sućurcu izbio požar! Vatrogasci ga uspjeli obuzdati...
Veliki požar izbio je u Kaštel Sućurcu na području bivšeg Jugovinila u nedjelju oko 17 sati. Vatra se brzo proširila na obližnju šumu, a na terenu su bile ekipe vatrogasaca koje su oko 17.20 uspješno obuzdali požar. Lokalizirali su ga, a plamen je zahvatio oko 6 tisuća četvornih metara borove šume, piše Slobodna Dalmacija.
Na terenu su bili pripadnici DVD Mladost i Kaštel Gomilica, koji su zbog brze intervencije zaslužni za obuzdavanje požara.
