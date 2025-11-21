Obavijesti

U KBC Rijeka osnovali Službu za kibernetičku sigurnost: 'Prvi u hrvatskom bolničkom sustavu'

Novoizgrađena zgrada KBC-a Rijeka na Trsatu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Rukovoditeljica Službe za informatiku riječkog KBC-a Carola Gasparini kazala je da kibernetička sigurnost prati regulativu i podiže otpornost na prijetnje koje bi mogle poremetiti rad poslovnih procesa

U KBC-u u Rijeci osnovana je Služba za kibernetičku sigurnost, a to je, prema dostupnom podatcima prva takva ustrojbena jedinica u hrvatskom javnom bolničkom sustavu, izvijestio je ravnatelj riječkog KBC-a Alen Ružić. 

Služba za kibernetičku sigurnost osnovana je u studenom, odlukom Upravnog vijeća riječkoga KBC-a. Pokreće se bez novih zapošljavanja, preustrojem Službe za informatiku, i donosi iskorak usklađen s nacionalnim i EU mjerilima sigurnosti ustanove i bolesnika, rekao je Ružić u petak na konferenciji za novinare.

Rukovoditeljica Službe za informatiku riječkog KBC-a Carola Gasparini kazala je da kibernetička sigurnost prati regulativu i podiže otpornost na prijetnje koje bi mogle poremetiti rad poslovnih procesa. To se postiže uvođenjem pravila, procedura i tehničkih rješenja a izuzetno je važna i edukacija zaposlenika, kako bi osvijestili opasnost od kibernetičkih prijetnji i načine suzbijanja, dodala je.

Kako je objasnila, KBC Rijeka je pokrenuo postupak jačanja kibernetičke sigurnosti prijavom na europski projekt i odobrenjem 2019., a uspješna provedba je omogućila podizanje svijesti unutar KBC-a o tom području. Nakon toga, KBC se uskladio s europskom regulativom iz 2023. koja je preporučila razdvajanje kompetencija IT službi, s tim da se izdvoje kontrolna tijela, nadležna za kibernetičku sigurnost.

Tako je Služba za kibernetičku sigurnost preuzela zadaće zaštite informatičkih sustava i provedbu sigurnosnih politika u organizaciji, naglasila je Gasparini. Pritom je ostvarena odlična suradnja s gospodarstvom, posebno na području transfera znanja, a najbitniji partner KBC-a u ovim postupcima je tvrtka SPAN, rečeno je.

Kao primjer opasnosti od kibernetičkog napada, ravnatelj Ružić je naveo mogućnost nestanka planova zračenja za pacijente, koje i po tjedan dana izrađuje tim stručnjaka.

- Ako ti planovi nestanu, neminovno je da dolazi poremećaja dinamike zračenja, to neke pacijente može ugroziti pa se to ne smije dogoditi -rekao je. Također, dodao je, kibernetički napad može biti usmjeren ka promjeni podataka u terapijskom postupku, uključujući doze lijekova, te liječnik, ne znajući da je u tijeku napad, može propisati štetnu terapiju.

Na konferenciji za novinare predstavljena je i nova članica Uprave KBC-a Rijeka, pomoćnica ravnatelja za znanost i nastavu Alemka Brnčić Fischer.

