Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC-u Split. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi
TREĆA ŽRTVA BUKTINJE
U splitskom KBC-u preminula još jedna žrtva požara kod Omiša: 'Još dvoje ljudi se bori za život'
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U KBC-U Split jutros je preminula žena teško ozlijeđena u stravičnom požaru koji je 13. kolovoza buknuo na području Omiša.
- Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Unatoč svim naporima medicinskog osoblja i primjeni najsuvremenijih metoda liječenja, pacijentica je preminula - navode iz KBC-a Split.
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Broj poginulih u strašnom požaru time se popeo na tri. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC-u Split. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi.
Obitelji preminule pacijentice izražavamo iskrenu sućut, izvijestili su iz splitskog KBC-a.
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