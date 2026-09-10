Obavijesti

News

Komentari 7
TREĆA ŽRTVA BUKTINJE

U splitskom KBC-u preminula još jedna žrtva požara kod Omiša: 'Još dvoje ljudi se bori za život'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
U splitskom KBC-u preminula još jedna žrtva požara kod Omiša: 'Još dvoje ljudi se bori za život'
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC-u Split. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi

U KBC-U Split jutros je preminula žena teško ozlijeđena u stravičnom požaru koji je 13. kolovoza buknuo na području Omiša.

- Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Unatoč svim naporima medicinskog osoblja i primjeni najsuvremenijih metoda liječenja, pacijentica je preminula - navode iz KBC-a Split.

NEVENOVA LJUBIMICA ČUDO IZ POŽARA Imao sam 40 kokica. Njih 39 mi je izgorjelo, samo je Plamenka ostala živa
ČUDO IZ POŽARA Imao sam 40 kokica. Njih 39 mi je izgorjelo, samo je Plamenka ostala živa

Pokretanje videa...

U splitskom KBC-u preminula još jedna žrtva požara kod Omiša: 'Još dvoje ljudi se bori za život' VIDEO
U splitskom KBC-u preminula još jedna žrtva požara kod Omiša: 'Još dvoje ljudi se bori za život' | Video: 24sata/pixsell

Broj poginulih u strašnom požaru time se popeo na tri. Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim ozljedama u KBC-u Split. U jedinici intenzivnog liječenja još je dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi.

Obitelji preminule pacijentice izražavamo iskrenu sućut, izvijestili su iz splitskog KBC-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte strašne snimke!
ZAGREB U OBLAKU PRAŠINE

Nevrijeme pogodilo Zagreb, pogledajte strašne snimke!

Dugo očekivana promjena vremena stigla je u Hrvatsku. Nakon što je nevrijeme prošlo u jutarnjim satima kroz Istru, oko podneva je stiglo i do hrvatske metropole. Snažan vjetar razmahao je stabla i pritom nosio smeće
Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze
TOKSIČNI OTPAD U BENKOVCU

Zašto je zlatarska obitelj Dodić išla zakapati otpad kad imaju milijune? Ovo su razlozi i veze

Samo lani je Zlatarna Dodić imala 1,4 milijuna eura dobiti, imaju čitav kompleks u Dubravi, brojne projekte u Lici, a Paško Dodić čija supruga je osumnjičena je i kum Zdravka Mamića i prijatelj uhićenog Andrije Mikulića
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Uskok je objavio da su Šinceki i ekipa i u Benkovcu zakapali otpad na zemljištu zlatara Dodića. Mikroplastika i PFAS pronađeni su u zemlji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026