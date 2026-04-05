Gašenje kod Golubića otežavala je jaka bura, vrlo nepristupačan brdoviti teren i po tlu nagomilana suha biljna masa. Međutim, vremenski su uvjeti sada bolji pa je i gašenje pri kraju iako se teren još uvijek pažljivo nadzire
U Kninu gori već dva dana, za gašenje digli i kanader: 'Bura je otežavala vatrogascima'
Kanaderi su pritekli u pomoć vatrogascima u obuzdavanju šumskog požara kod Golubića, koji je izbio prije dva dana. Jednog je kanadera snimio i naš čitatelj i to kod Visočkog jezera.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Istina, kanader je tamo otišao po vodu, ali sada je sve pod kontrolom i kanader je povučen s terena. Situacija je napokon jako dobra. Još preostaje vidjeti hoće li popodne doći do jačeg vjetra, ali mi se nadamo da neće i da će situacija i dalje biti ovako dobra - rekao je Miran Marelja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grda Knina.
Požar je trajao dva dana pošto je gašenje otežavala jaka bura, vrlo nepristupačan brdoviti teren i po tlu nagomilana suha biljna masa. Naselja nisu bila ugrožena. Na terenu je bilo 25 vatrogasaca s osam vozila. Požarom je bilo zahvaćeno nekoliko hektara borove šume.
