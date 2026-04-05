Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKI UVJETI

U Kninu gori već dva dana, za gašenje digli i kanader: 'Bura je otežavala vatrogascima'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Snimio citatelj/24sata

Gašenje kod Golubića otežavala je jaka bura, vrlo nepristupačan brdoviti teren i po tlu nagomilana suha biljna masa. Međutim, vremenski su uvjeti sada bolji pa je i gašenje pri kraju iako se teren još uvijek pažljivo nadzire

Kanaderi su pritekli u pomoć vatrogascima u obuzdavanju šumskog požara kod Golubića, koji je izbio prije dva dana. Jednog je kanadera snimio i naš čitatelj i to kod Visočkog jezera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar kod Knina 01:32
Požar kod Knina | Video: Snimio citatelj/24sata

- Istina, kanader je tamo otišao po vodu, ali sada je sve pod kontrolom i kanader je povučen s terena. Situacija je napokon jako dobra. Još preostaje vidjeti hoće li popodne doći do jačeg vjetra, ali mi se nadamo da neće i da će situacija i dalje biti ovako dobra - rekao je Miran Marelja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grda Knina.

Požar je trajao dva dana pošto je gašenje otežavala jaka bura, vrlo nepristupačan brdoviti teren i po tlu nagomilana suha biljna masa. Naselja nisu bila ugrožena. Na terenu je bilo 25 vatrogasaca s osam vozila. Požarom je bilo zahvaćeno nekoliko hektara borove šume.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026