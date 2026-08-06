Prije četiri godine Sud je oslobodio pripadnike HOS-a zbog vikanja 'ZDS'
SRAMOTAN INCIDENT PLUS+
U Kninu vikali 'ZDS', pa pjevali 'Evo zore, evo dana'. Sud ih već jednom oslobodio krivnje...
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Nekadašnji zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo u srijedu je s nekolicinom pripadnika HOS-a sudjelovao u obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, gdje su kraj Spomenika hrvatske pobjede Oluja '95 položili vijenac u čast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.
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