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SRAMOTAN INCIDENT PLUS+

U Kninu vikali 'ZDS', pa pjevali 'Evo zore, evo dana'. Sud ih već jednom oslobodio krivnje...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
U Kninu vikali 'ZDS', pa pjevali 'Evo zore, evo dana'. Sud ih već jednom oslobodio krivnje...
storyeditor/2026-08-06/PXL_050826_156251234.jpg | Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell
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Prije četiri godine Sud je oslobodio pripadnike HOS-a zbog vikanja 'ZDS'

Nekadašnji zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo u srijedu je s nekolicinom pripadnika HOS-a sudjelovao u obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, gdje su kraj Spomenika hrvatske pobjede Oluja '95 položili vijenac u čast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.

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Komentari 252
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