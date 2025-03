U Kočanima u klubu više od 50 mrtvih. Mještani za 24sata: 'Ljudi su padali, bio je to užas'

Ovo je strašno. Nemam riječi. Užas, ma užas. Gledamo i ne vjerujemo što nas je snašlo. To su sve djeca, svi mladi. Jadni roditelji. Bez riječi sam, govori nam Branko (70), mještanin Kočana u Sjevernoj Makedoniji, koji živi tik do noćnog kluba u kojem je u požaru poginuo najmanja 51 osoba, a više od 150 ih je ozlijeđeno.

Kao uzrok požara spominje se pirotehnika koju je korištena u klubu za vrijeme nastupa. Makedonski MUP objavio je kako je privedeno više ljudi povezanih s požarom, makedonski mediji pišu kako je riječ o vlasniku kluba i dijelu organizatora...

- To je veliki klub. Prima tisuće ljudi, nismo čuli ništa od eksplozija, ali smo čuli viku i galamu kad su istrčavali van. Ljudi su padali po cesti, gazili po drugima. To je bio užas. Najgore od svega je kad su vatrogasci došli nisu mogli proći zbog parkiranih automobila na kolniku. Nisu se mogli probiti do vatre. Sve je trajalo satima - govori nam sugovornik iz Kočeva.

Klub se otvorio prije pet godina, a prije toga je bila tvornica u kojoj se šivalo.

- Nije bilo problema ovdje. Jadni roditelji koji moraju ovo proživljavati. Velika tragedija za sve nas - dodao je Branko.

