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UHITILI ŠVERCERA

U kombiju našli tonu ježinaca. Biolog: 'Vratili su ih preduboko, većina ih je vjerojatno uginula'

Piše Antonela Šaponja,
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U kombiju našli tonu ježinaca. Biolog: 'Vratili su ih preduboko, većina ih je vjerojatno uginula'
Foto: PU primorsko-goranska
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Sumnja se da su ježinci bili namijenjeni prodaji u Italiji. Muškarac je uhićen i kazneno prijavljen zbog krivotvorenja isprave i trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima

Policija je u more kod Opatije vratila više od tone crnih morskih ježinaca koji su pronađeni u kombiju talijanskih registarskih oznaka na autocesti A7. Vozilo kojim je upravljao 35-godišnji hrvatski državljanin zaustavljeno je kod naplatne postaje Rupa. Policajci su u plastičnim sanducima pronašli više od 1000 kilograma ježinaca, a kod vozača je pronađeno i oko šest grama konoplje.

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Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima VIDEO
Pritvoren zbog trgovanja morskim ježincima, zaštićenim prirodnim vrijednostima | Video: PU primorsko-goranska

Sumnja se da su ježinci bili namijenjeni prodaji u Italiji. Muškarac je uhićen i kazneno prijavljen zbog krivotvorenja isprave i trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima, piše Kristina Čirjak za Net.hr.

Morski biolog Petar Kružić, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, objasnio je o koliko bi se jedinki moglo raditi.

HTIO IH PRODATI U ITALIJI VIDEO Policija vratila tonu ježinaca u more u Opatiji
VIDEO Policija vratila tonu ježinaca u more u Opatiji

- Ako uzmemo da je desetak do čak 30 ovih jedinki u kili, to je puno. To je par tisuća, ako ne i 20-30 tisuća jedinki - rekao je.

Dodao je da se tolike količine mogu prikupiti za dan ili dva ronjenja na područjima na kojima su populacije velike te da se ježinci vade duž cijelog Jadrana. Količina ga nije iznenadila, ali ističe da su ovakve zapljene rijetke.

Vade ih zbog gonada

- Slovenci, Talijani i Francuzi su poznati po tome da jedu gonade ježinaca - navodi biolog. Problem je, kaže, što se zbog neznanja često vade i vrste koje se ne koriste u prehrani. Kružić smatra da bi država trebala ozbiljnije pristupiti zaštiti morskog bogatstva.

Foto: PU primorsko-goranska

- Imamo more i bogatstvo u njemu, ali nemamo kontrolu. Očekuje se da pomorska policija postroži kontrole i da obalna straža počne djelovati - rekao je.

'Vrlo vjerojatno je većina uginula'

Kružić je izrazio i sumnju u uspjeh akcije vraćanja ježinaca u more. Policija je objavila da su vraćeni na dubinu od oko 50 metara, za koju biolog tvrdi da je za njih pogubna.

- Oni žive do 10 metara dubine, a vraćeni su u dubine do 50 metara. Vrlo vjerojatno je većina uginula prije toga, nažalost to je bačeno sve - zaključio je.

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