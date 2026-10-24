U Kostreni će graditi skladište, a ne odlagalište otpada

Kemis-Termoclean će u gospodarskoj zoni Šoići u Kostreni izgraditi skladište gdje će se otpad privremeno prikupljati i otpremati ovlaštenim primateljima, a otpad se na toj lokaciji neće odlagati, odgovaraju iz tvrtke na zabrinutost Unije Kvarnera o njezinu poslovanju u Kostreni.

Unija Kvarnera nedavno je zatražila, u povodu ulaska Kemis–Termocleana u zonu Šoići, maksimalnu transparentnost u vezi njezina poslovanja jer je riječ o tvrtki čija je primarna djelatnost upravljanje opasnim i neopasnim otpadom i skupljanje opasnog otpada.

Podsjećaju kako se Kostrena od ranije suočava s popriličnim ekološkim rizicima, a nedavni ekološki incidenti vezani uz opasni otpad dodatno su narušili povjerenje građana.

"Opravdanu sumnju i nemir dodatno produbljuje činjenica da je matična slovenska grupacija, koja stoji iza preuzimanja Kemisa, trenuto u samom središtu velike nacionalne ekološke afere u Gospiću", kaže Unija Kvarnera dodajući da je i u Sloveniji bilo policijskih istraga zbog sumnji u nezakonito postupanje s otpadom u tamošnjim reciklažnim centrima.

Direktor Kemis–Termocleana Krunoslav Pavić tvrdi da će se u Šoićima prikupljati otpad uglavnom iz riječke regije, a potom otpremati ovlaštenim primateljima na krajnje zbrinjavanje ili oporabu spaljivanjem u europskim spalionicama ili recikliranjem.

Istaknuo je da su zemljište površine veće od 3000 četvornih metara kupili ove godine, nakon što je provjereno da je planirana namjena u skladu s prostornim planom, te da nije riječ o odlagalištu nego o skladištu.

Tvrtka će omogućiti susjedima da vide kako skladište radi

Skladište je privremena stanica na putu otpada do konačnog obrađivača, a dopušteno vrijeme skladištenja propisano je zakonom. Vrste otpada koje se smiju skladištiti na lokaciji i količina koja smije biti u skladištu u bilo kojem trenutku određuju se dozvolom, posebno za svaku vrstu otpada, kaže Pavić.

Poručio je da će se skladište voditi uz poštivanje propisa o gospodarenju otpadom, zaštiti okoliša, zaštiti od požara i zaštiti na radu, a nakon što proradi tvrtka će omogućiti susjedima da se sami uvjere što se tamo događa.

Što se tiče povezivanja s aferom u Gospiću, Pavić ističe da su se o poslovnom odnosu s društvom Tipos Resurs već detaljno očitovali. Isporučili su isključivo neopasni otpad u Varaždin, u vrijeme kada je Tipos imao sve potrebne dozvole za gospodarenje otpadom.

Posljednji njihov poslovni odnos i isporuka otpada bili su u srpnju 2021., više od godine dana prije nego što je Tipos Resurs dobio dozvolu za gospodarenje otpadom u Gospiću. Kemis-Termoclean nije osumnjičen u tom predmetu, niti je bilo koje nadležno tijelo od nas zatražilo dokumentaciju ili očitovanje, naglasio je.

Kemis-Termoclean u vlasništvu je slovenskog Kemisa, kojeg je krajem prošle godine preuzeo Kostak AG iz Krškog. U ožujku je skupština Kostaka smijenila staru upravu, a Kemis-Termoclean u Hrvatskoj posluje samostalno, na temelju vlastitih dozvola i evidencija, napominje Pavić.