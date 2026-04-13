U krugu tvornice Đuro Đaković napravili su - dom za starije! 'Dosta njih je i radilo ovdje...'
U tvornici su nekad lijevali čelik, proizvodili sklopove, vagone... Danas ondje prže kavu, a bivši radnici uživaju u druženjima... Štićenici Doma za starije 'Sunčica' kažu kako im je ovdje odlično
U sjeni visokog tvorničkog dimnjaka, nekadašnjeg hrvatskog diva "Đure Đakovića", simbola koji desetljećima prkosi vremenu i promjenama nad Slavonskim Brodom, odvija se tiha ali plemenita revolucija. Nekad su ovim prostorima odjekivali teški strojevi i užurbani koraci tisuća radnika, a danas se čuje miran razgovor, ćuti se miris domaće juhe i osjeća toplina zajedništva. Dom za starije i nemoćne osobe Sunčica nije samo ustanova, to je most koji spaja slavnu prošlost radničkog Broda s dostojanstvenom starošću onih koji su taj grad gradili.