U Lidlu pronađite baš sve što vam treba za nezaboravno ljeto

Sunce, voda, vjetar - tri su nezaobilazna elementa svakog ljeta. Jeste li spremni ove godine isprobati nešto novo? Svi se raduju nadolazećim sunčanim ljetnim danima, zato je Lidl pripremio bogatu ponudu genijalnih stvari za super ljetnu zabavu koja u svim Lidlovim trgovinama počinje već od 7. svibnja. Foto: www.maikfloeder.de

Osim svima omiljenih Gelatelli sladoleda raznih okusa, u Lidlu vas čekaju i nezaobilazni zabavni ljetni rekviziti - šatori, airlounge, ležaljke, kupaći kostimi za velike i male, torbe, šeširi, haljine, ručnici, pa čak i SUP daska. Uz SUP vam preostaje samo primiti vesla u ruke i naučiti ovu super zabavnu novu vještinu, koja će vam ljeto ispuniti nezaboravnim uspomenama! SUP daska prodaje se po 2222 kn, a moderne ženske kostime pronaći ćete po 59,99 kuna, muške kupaće po 39,99 kn... A zabave za cijelu obitelj neće nedostajati uz airlounge koji stoji 111 kuna.

Kako biste svoju kožu adekvatno zaštitili od negativnih utjecaja sunčevih zraka, tu je Lidlova linija za sunčanje Cien Sun različitih zaštitnih faktora kao odlično rješenje za svakodnevnu zaštitu cijele obitelji. Za bezbrižno uživanje u ljetnim radostima u potražite proizvode za sunčanje Cien Sun i to po izuzetno pristupačnim cijenama.

3, 2, 1...ljeto počinje!



Tema: Promo sadržaj