U Međimurju 145 novozaraženih

Covid zaraza potvrđena je kod 145 osoba od 303 testirane u Međimurskoj županiji u protekla 24 sata, što je 47,8 posto pozitivnih od broja testiranih, priopćio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite.

Unatrag jednog dana oporavile su 23 osobe te je u županiji poznat 361 aktivan slučaj zaraze.

U Županijskoj bolnici Čakovec liječi se 19 covid pozitivnih pacijenata, u protekla 24 sata hospitalizirano ih je troje, a otpušteno osmero, dok je jedan na invazivnoj respiraciji.

Građani se mogu cijepiti svakim radnim danom svim dostupnim cjepivima od 12 do 14 sati u županijskom Zavodu za javno zdravstvo te od 14 do 17 sati u trijaži Županijske bolnice Čakovec, a za cijepljenje nije potrebna prethodna najava.

Od idućeg tjedna cijepljenje će se provoditi samo utorkom i petkom od 12 do 14 sati u tom zavodu, od 14 do 17 sati u trijaži Županijske bolnice Čakovec. Ove subote cijepiti se može na cijepnom punktu u trijaži Županijske bolnice od 10 do 12 sati.