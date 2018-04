'U mojoj kući ih je spavalo i 40. Svi se jave kad prijeđu granicu'

Hvala dragome Bogu, jučer su mi se iz Hrvatske javila dvojica i dvojica iz Slovenije. Uspjeli su prijeći granice. Prekjučer je jedan stigao u Francusku. Ovdje je još samo pet migranata. Dvojicu je malo prije policija odvezla u Bihać jer su izjavili da žele ostati u BiH. A još neki dan bilo ih je ovdje tridesetak, ponekad četrdeset, sveukupno više od stotinu. Gdje su, ne znam..., pričala mi je Fata Karajić u subotnje jutro ispred svoje kuće te na nju naslonjenih restorana, kafića i svadbenoga salona 'Venera' u Velikoj Kladuši, uz samu veliku pijacu na koju se slijevaju kolone ljudi.

Ni riječi zadovoljstva ni velike naočale na licu nisu mogle skriti njezinu iscrpljenost i brigu za te ljude koje su u tim svojim objektima udomili ona i suprug Huso, koji je upravo pred naš dolazak otputovao u Njemačku. On ih je prije dva mjeseca počeo smrznute sklanjati s ulice i iz džamija u koje su se sklonili. Potrošio je oko tisuću maraka na kupnju madraca i posteljina, a onda su mu neki susjedi i sugrađani priskočili u pomoć s hranom i potrepštinama.

Foto: Željko Miličević/Express Fata i njezin suprug pomogli su stotinama migranata

Dva dana poslije razgovora s Fatom Karajić velika će tragedija potvrditi opravdanost njezina straha. Kad je u utorak nad područjem Karlovačke županije, točnije Paurije i općine Netretić nadomak granice sa Slovenijom, u niskome letu kružio helikopter MUP-a, za nama je bila tragična noć u kojoj su teško nastradala trojica ilegalnih migranata, za njihove živote sad se bore liječnici u Zagrebu, Karlovcu i Ogulinu. Bježeći od policije skočili su s mosta nad Mrežnicom nedaleko od Generalskoga Stola, ali ne u korito rijeke, nego na stijenje.

Dvije osobe su uhićene, a tijelo migranta koji se u nedjelju utopio u nabujaloj graničnoj rijeci Kupi našli su Slovenci u ponedjeljak popodne kraj mjesta Vukovci. Bio je to Alžirac iz četveročlane skupine migranata.

Foto: Željko Miličević/Express

Uhvaćeni 19-godišnji Marokanac ispričao je policiji kako ga je pokušavao spasiti. Istog su dana na tom području policajci otkrili još jednoga Marokanca i dva Alžirca. Broj ilegalnih migranata u Sloveniji se udvostručio u prvome tromjesečju ove godine, kad ih je zabilježeno 600, naspram 300 iz istoga razdoblja prošle godine. A svi su oni došli preko Hrvatske.

Još nisam uvjeren da među nastradalima nisu neki od onih koje sam u tjednu prije susretao u Sarajevu i okolici, ili onih s kojima sam razgovarao na ulicama u Bihaću, ili onih u čijem sam privremenom skloništu u Velikoj Kladuši bio u subotu. Možda su to upravo Husein i Fatah, dva mladića koje sam, s podignutim palčevima, fotografirao s Fatom u njezinoj 'Veneri'. Kako su svi migranti zapravo bezimeni i bez dokumenata, jednoga je Fata nazvala Huseinom, kaže - po svojemu bratu na kojega on sliči, mada je možda to i ime koje je dobio po bivšem marokanskom kralju Hassanu II., a drugi si je vjerojatno sam izabrao ime. Fatah zapravo znači - pobjeda. Kažu mi da su iz Maroka.

Foto: Željko Miličević/Express

S njihovih i lica većine migranata s kojima sam se sretao tih dana nisu silazili osmijesi koji su mi potvrđivali njihovu radost i nadu te odagnali sve patnje i muke zbog višemjesečnih putešestvija ka zemljama EU-a.

Shvatio sam, a kasnije će mi i sami potvrditi: većina onih s kojima su se uspjeli probiti do hrvatske granice već su u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji ili čak na konačnim odredištima iz svojih snova. Mahom su to mladi, jako mladi ljudi, sad dobro uhranjeni i odlično odjeveni, ponajviše zahvaljujući pomoći lokalnoga stanovništva, poput Fate i Huse Karaića iz Velike Kladuše, koje je i samo prolazilo ratne strahote i zbjegove. Eto, upravo je njihova obitelj s 40 članova za posljednjih ratnih događanja u Velikoj Kladuši bila dugo sakrivena u podrumu te iste kuće i ispod terase.

Foto: Željko Miličević/Express

No osim takvih ljudi, pomažu im neke humanitarne i društvene, a bogami i političke te vjerske organizacije. Teško je onima čiji to nije posao razlučiti tko je potaknut humanošću, a tko nekim drugim razlozima i ciljevima. Kao što je teško i naslutiti stvarne razloge i ciljeve migriranja svih tih ljudi.

A njih je sve više i više. No mi u Hrvatskoj to saznamo mahom samo kad se dogode tragedije ili kad u javnost ipak dopru vijesti o zaustavljenim migrantskim grupama, a češće o uhićenjima takozvanih trgovaca ljudima.

>>> Cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Expressa