otkrivena tijekom radova

U Mostaru evakuirali naselje: Uklonili bombu iz Drugog svjetskog rata tešku 227 kg

Opasna avionska bomba iz Drugog svjetskog rata uklonjena iz Mostara! Evakuirano cijelo naselje zbog sigurnosti građana. Mostar često meta savezničkih napada

Zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata teška oko 227 kilograma uspješno je u srijedu rano ujutro uklonjena u Mostaru nakon što je jučer otkrivena tijekom građevinskih radova na izgradnji novog stambenog kompleksa. 

Bombu američke proizvodnje AN-M64 uklonili su izveli su pripadnici Deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite, uz potporu policije Hercegovačko-neretvanske županije i Vatrogasne postrojbe Grada Mostara.

Vađenje i uklanjanje bombe je izvedeno uz stroge mjere sigurnosti. Jutros je zbog toga bilo evakuirano cijelo naselje, a pristup području pronalaska bombe bio je zabranjen u krugu od 300 metara. 

POČAST GRADU HEROJU FOTO Mostarci odali počast Vukovaru stotinama svijeća
FOTO Mostarci odali počast Vukovaru stotinama svijeća

Ova zrakoplovna bomba pronađena je i uklonjena s područja u bivšem rudničkome kompleksu. To je jedna najčešćih američkih korištenih bombi koje su saveznički zrakoplovi tijekom Drugog svjetskog rata koristili za gađanje infrastrukture, industrijskih objekata i vojnih ciljeva.

Mostar je potkraj Drugog svjetskog rata bio česta meta savezničkih napada, osobito zbog rudničkog i industrijskog kompleksa te zračne luke.

Tijekom 2021. godini u naselju Rodoč pronađena je bomba teška oko 230 kilograma, dok je u posljednjem desetljeću u blizini zračne luke otkriveno više od 20 bombi različitih kalibara. 

