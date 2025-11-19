U Mostaru evakuirali naselje: Uklonili bombu iz Drugog svjetskog rata tešku 227 kg

Zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata teška oko 227 kilograma uspješno je u srijedu rano ujutro uklonjena u Mostaru nakon što je jučer otkrivena tijekom građevinskih radova na izgradnji novog stambenog kompleksa.

Bombu američke proizvodnje AN-M64 uklonili su izveli su pripadnici Deminerskog tima Federalne uprave civilne zaštite, uz potporu policije Hercegovačko-neretvanske županije i Vatrogasne postrojbe Grada Mostara.

Vađenje i uklanjanje bombe je izvedeno uz stroge mjere sigurnosti. Jutros je zbog toga bilo evakuirano cijelo naselje, a pristup području pronalaska bombe bio je zabranjen u krugu od 300 metara.

Ova zrakoplovna bomba pronađena je i uklonjena s područja u bivšem rudničkome kompleksu. To je jedna najčešćih američkih korištenih bombi koje su saveznički zrakoplovi tijekom Drugog svjetskog rata koristili za gađanje infrastrukture, industrijskih objekata i vojnih ciljeva.

Mostar je potkraj Drugog svjetskog rata bio česta meta savezničkih napada, osobito zbog rudničkog i industrijskog kompleksa te zračne luke.

Tijekom 2021. godini u naselju Rodoč pronađena je bomba teška oko 230 kilograma, dok je u posljednjem desetljeću u blizini zračne luke otkriveno više od 20 bombi različitih kalibara.