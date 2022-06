U Mostaru razbijeno 700 ploča s imenima poginulih partizanskih boraca: 'Ovo je teroristički čin'

U noći s utorka na srijedu potpuno je razbijeno oko 700 ploča postavljenih za poginule pripadnike Narodno oslobodilačkog pokreta (NOP) na Partizanskom groblju u središtu Mostara, što je oštro osudio tamošnji gradonačelnik Mario Kordić.

Nepoznati počinitelji su teškim predmetima razbili ploče s imenima poginulih partizanskih boraca u spomen kompleksu koje je inače često meta vandala.

Danas je UABNOR organizirao prosvjed kako bi ukazao na potrebu za većom zaštitom spomenika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Oko stotinjak antifašista iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske došli su jutros na Partizansko groblje u Mostaru gdje su održali prosvjed na kojem su prozvali odgovorne zbog nedovoljne zaštite groblja. Nakon toga okupili su se ispred Gradske vijećnice.

Ogorčeni zbog vandalskog čina poručili su da je došlo krajnje vrijeme da se propisno osigura ovaj nacionalni spomenik.

Sead Đulić: Uzrok treba gledati i u kontinuiranoj politici Dragana Čovića

Predsjednik UABNOR-a Sead Đulić rekao je da vlast mora zaštititi i svoje ljude i imovinu "bez obzira na to kakav odnos imaju prema bilo čemu", javlja Klix.ba.

- Pređena je crvena linija, ovo je klasični teroristički čin. To nazivati incidentom je relativiziranje stvari. Ovo je pucanj u državu BiH... Ovo se desilo sada, sljedeća akcija bit će u našim dvorištima. Sjetite se kako je počela kristalna noć '38, ovo jako liči na to u nekom novom vremenu. Tko to ne prepoznaje, ne razmišlja ozbiljno - kazao je.

Navodi kako ovo nije slučajan čin i da u svemu treba gledati i politički kontekst.

- Imali smo i izmjene zakona o unutrašnjim poslovima u HNK i reakcije na to. Uzrok treba gledati i u kontinuiranoj politici Dragana Čovića koji fino spakovano u celofan propagira ideje neonacizma i neofašizma u BiH. Dok to ne spoznamo bit će rušenja - rekao je Đozić.

Nakon što su na Partizanskom groblju iznijeli svoje stavove i poslali snažne poruke, uputili su se prema Gradskoj vijećnici Mostara. Ondje planiraju tražiti konkretno od gradskih vlasti da se uhvate u koštac sa problemom.

VEDRA: Mržnja prema antifašističkom pokretu i nasljeđu toliko je snažna da izaziva zaprepaštenje

O svemu se oglasila i Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista (VeDRA) nevladina je organizacija čiji je glavni cilj promicanje antifašizma kao civilizacijske vrednote.

- Mržnja prema antifašističkom pokretu i nasljeđu toliko je snažna da izaziva zaprepaštenje. Nemojmo se zavaravati: ti zločinački umovi, sutra potencijalni i lako zamislivi koljači svih drugih i drugačijih prisutni su među nama. Pitamo se kakav trebaš biti mizantrop i izopačen stvor u ljudskom obliku da porazbijaš spomen na ljude koji su se borili za oslobođenje od nacističkog režima, po kojem ni ovi rušitelji, ni njihovi preci i potomci ne bi bili slobodni, a možda ni živi, jer smo svi na ovim prostorima za naciste bili niža rasa. Ne treba tražiti opravdanje sebi i pred svijetom da su to neodgovorni vandali, možda mladi koji ne razumiju. Ne, to je rezultat politike povijesnog revizionizma, negiranja antifašizma, neoustašizacije, neočetništva, neonacizma i neofašizma. Ponašanje vlasti na prostorima bivše Jugoslavije koji ne sprječavaju povijesni revizionizam i manifestacije neofašizma, daju imena ulica po fašistima, ustašama i četnicima, sahranjuju posmrtne ostatke kvislinške vojske s državnim počastima, financiraju okrugle stolove i izdavaštvo povijesnih revizionista koji antifašističke borce proglašavaju narodnim izdajnicima stvara ozračje za ove brutalne izljeve neofašizma. U stvaranju fašističkog ozračja pridonose i vjerske institucije na ovim prostorima vezivanjem isključivo uz vlastite nacije, ističu domicilni narod kao poseban, čime se partikularitet uzdiže iznad univerzuma, Hrvat ili Srbin iznad čovjeka. Sve to je put k radikalnom zlu etno-nacionalizma.

Iz takvog ozračja izranjaju stvorovi koji su već sutra spremni na koljački obračun s drugima i drugačijima, kada se stvore društveni i politički uvjeti, odnosno kada se ukaže prilika. Već viđeno 1991-1995. Zato VeDRA svoj antifašistički aktivizam nije rezultat toga što je to nama zanimljivo, ili jer to volimo kao hobi, već je to naša civilizacijska dužnost: da zajedno s ljudima snažne društvene odgovornosti i morala činimo sve da se te okolnosti ne ponove. Da se obuzdaju neofašistička nastojanja koja mogu dovesti do okolnosti činjenja zla - priopćili su.

Najčitaniji članci