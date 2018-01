U N. Sadu epidemija ospica: Među zaraženima je i beba

U Novom Sadu u četvrtak je prijavljena epidemija ospica, a među oboljelima je i devetomjesečna beba, objavili su srbijanski mediji.

Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV) prijavio je Institutu za javno zdravlje Srbije epidemiju ospica (morbili) sa šest oboljelih osoba u Novom Sadu, od kojih su dva nova slučaja registrirana u srijedu.

Devetomjesečna beba najmlađi je pacijent, a najstarija osoba od šestero zaraženih ima 43 godine, prema službenim podacima koji govore da dvije osobe među oboljelima nisu cijepljene, a tzv. vakcinalni status ostalih nepoznat je.

Od ukupnog broja oboljelih, dva slučaja su povezana s epidemijom ospica u drugim dijelovima Srbije, navedeno je u priopćenju vojvođanskog instituta za javno zdravlje, uz upozorenje da su mogući i novi slučajevi zaraze.

To se upozorenje temelji na epidemiološkim karakteristikama ospica i činjenici da znatan dio populacije nije cijepljen protiv te bolesti.

Do sada je cijepljeno u Novom Sadu 92 posto predškolaca i djece od 12 mjeseci do sedam godina, a u dobi od 7 do 14 godina procijepljenost je iznad 95 posto.

Od početka prosinca 2016. pa do početka siječnja u Vojvodini je registrirano 16 slučajeva ospica, a 11 oboljelih već je preležalo bolest.

U Srbiji su do sada registrirane dvije žrtve zaraze virusom ospica, dvogodišnji dječak iz Niša i tridesetogodišnjak iz Beograda, a u oba slučaja pacijenti nisu bili cijepljeni.

Prema priopćenju nacionalnog Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" krajem prosinca, u Srbiji je u zadnja tri mjeseca registrirano najmanje 630 slučajeva ospica, a 225 laboratorijski je potvrdio institut za imunologiju "Torlak".

Ključni podatak na koji upozoravaju stručnjaci je da čak 91 posto pacijenta zaraženih ospicama nije cijepljeno, nepotpuno je cijepljeno ili je nepoznatog vakcinalnog statusa.

U Srbiji zadnjih mjeseci traje kampanja protiv cijepljenja kojom se nastoji proturječiti argumentima struke i medicinskim činjenicama na koje upozoravaju infektolozi. Istodobno, u raspravama na društvenim mrežama i portalima zahtijeva se kaznena odgovornost tzv. 'antivaksera', "zbog narušavanja zdravstvenog sustava i destruktivnog djelovanja".

Srbijanski ministar zdravstva dr. Zlatibor Lončar upozorio je da se tragične posljedice mogu spriječiti cijepljenjem i poručio roditeljima da cijepe svoju djecu i ne očekuju od države da "bude čudotvorac i zaustavi epidemiju".

"Ukoliko djeca nisu cijepljena ovakve stvari su neminovne", naglasio je srbijanski ministar zdravstva krajem prosinca u povodu prve žrtve ospica u Srbiji.