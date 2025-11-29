Obavijesti

U N. Vinodolskom eksplodirala nepoznata naprava: Troje djece je ozlijeđeno, završili u bolnici

Piše Ivan Štengl, Ivana Mihaljević,
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Nesreća se dogodila oko 15 sati, a odmah su obaviještene sve žurne službe, uključujući Hitnu pomoć i policiju, navodi policija

Troje djece završilo je u riječkom KBC-u nakon što su ozlijeđeni u eksploziji nepoznate naprave u Novom Vinodolskom.

- Nesreća se dogodila oko 15 sati, a odmah su obaviještene sve žurne službe, uključujući Hitnu pomoć i policiju. Eksplozija se dogodila na otvorenom prostoru, a policija navodi da je došlo do aktiviranja zasad nepoznate naprave - priopćila je policija.

U tijeku je očevid, a policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

