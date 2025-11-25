U naletu vlaka kod Vinkovaca poginuo je Nepalac (38)

Nepalac, stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, u 19.57 sati neoprezno je prelazio željezničko-cestovni prijelaz koji je označen željezničkom oznakom upozorenja zabrane prelaska preko željezničke pruge, uslijed čega je došlo do udara putničkog vlaka, koji je prometovao na relaciji Zagreb-Vukovar, navode iz policije.

U naletu vlaka 38-godišnjak je smrtno stradao. Na mjesto nesreće izašlo je i istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica.

Nakon provedenog očevida, promet vlakova je na oba kolosijeka otvoren od 23 sata.