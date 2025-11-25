Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

U naletu vlaka kod Vinkovaca poginuo je Nepalac (38)

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U naletu vlaka kod Vinkovaca poginuo je Nepalac (38)
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

U naletu vlaka na  željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu nedaleko Vinkovaca u ponedjeljak navečer smrtno je stradao 38-godišnji državljanin Nepala, izvijestila je u utorak vukovarsko-srijemska policija

Nepalac, stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, u 19.57 sati neoprezno je prelazio željezničko-cestovni prijelaz koji je označen željezničkom oznakom upozorenja zabrane prelaska preko željezničke pruge, uslijed čega je došlo do udara putničkog vlaka, koji je prometovao na relaciji Zagreb-Vukovar, navode iz policije.

OBUSTAVILI PROMET Vlak usmrtio osobu na pružnom prijelazu u blizini Vinkovaca...
Vlak usmrtio osobu na pružnom prijelazu u blizini Vinkovaca...

U naletu vlaka 38-godišnjak je smrtno stradao. Na mjesto nesreće izašlo je i istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica.

Nakon provedenog očevida, promet vlakova je na oba kolosijeka otvoren od 23 sata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025