U napadu na školu u Iranu poginulo 150 učenica, sumnja na zastarjele podatke o meti

Reuters je u četvrtak prvi izvijestio da je interna vojna istraga SAD-a, koja je u tijeku, pokazala da su američke snage vjerojatno odgovorne za napad na školu za djevojčice u Minabu. Pojavile su se video snimke za koje stručnjaci kažu da vjerojatno prikazuju američku krstareću raketu Tomahawk kako pogađa to područje. Ipak, točan tijek tragedije ostaje nejasan, a Pentagon je odbio komentirati slučaj uz obrazloženje da je istraga i dalje u tijeku.

U napadu, koji se dogodio tijekom prvog dana američkih i izraelskih napada na Iran, poginulo je 150 učenica, prema riječima iranskog veleposlanika pri UN-u u Ženevi, Alija Bahreinija.

Prema arhiviranim kopijama službene web stranice škole, ona se nalazi uz kompleks kojim upravlja Revolucionarna garda, vojna sila koja izravno odgovara vrhovnom iranskom vođi.

Jedan od izvora, koji je želio ostati anoniman, rekao je da se čini kako su dužnosnici odgovorni za izradu paketa ciljeva koristili zastarjele obavještajne podatke. Drugi izvor potvrdio je da su se vjerojatno koristili zastarjeli podaci.

U odgovoru na upit za komentar, Pentagon je rekao da je "incident pod istragom".

O mogućoj upotrebi zastarjelih podataka prvi je izvijestio New York Times ranije u srijedu. Ostaje nejasno kako su se stari podaci uopće koristili za taj napad te koji bi još faktori mogli biti odgovorni za pogrešku. Istraga još traje i nije jasno kada će se donijeti konačni zaključak.

Nakon Reutersova izvješća o tome da je SAD vjerojatno odgovoran za napad, američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je bez dokaza da je odgovoran Iran. No, u međuvremenu je rekao kako ne zna dovoljno o napadu, da je istraga u tijeku te da će prihvatiti rezultate ispitivanja.

Američki ministar obrane Pete Hegseth i drugi dužnosnici naglasili su da Sjedinjene Države ne bi namjerno gađale civile.

Namjerni napad na školu, bolnicu ili bilo koju drugu civilnu strukturu vjerojatno bi se smatrao ratnim zločinom prema međunarodnom humanitarnom pravu.