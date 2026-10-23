Obavijesti

News

Komentari 0
POMICANJE SATA

U nedjelju 25. listopada počinje zimsko računanje vremena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
U nedjelju 25. listopada počinje zimsko računanje vremena
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vraćanjem sata sunce će ranije izlaziti, ali i zalaziti pa će biti manje svjetla u popodnevnim satima

Pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag s 3 na 2 sata u noći posljednje nedjelje u mjesecu, 25. listopada, završava ljetno i počinje zimsko računanje vremena, izvijestio je Državni zavod za mjeriteljstvo. Povratkom na zimsko računanje vremena razdoblje više tarife za obračun električne energije je od 7 do 21 sat, dok se po nižoj tarifi obračunava od 21 sat do 7 sati ujutro.

NOVI POKUŠAJ Amerikanci se opet žele riješiti pomicanja sata. Trump: Vrijeme da ljudi prestanu brinuti o satu
Amerikanci se opet žele riješiti pomicanja sata. Trump: Vrijeme da ljudi prestanu brinuti o satu

U noći kada se vraćaju kazaljke moći ćemo spavati jedan sat dulje.

Nekada je vraćanje na zimsko računanje vremena bilo povezano i s obveznim korištenjem dnevnih ili kratkih svjetla na vozilima, ali je izmijenjenom zakonskom odredbom obvezno korištenje dnevnih svjetla datumski određeno od 1. studenog do 31. ožujka.

Vraćanjem sata sunce će ranije izlaziti, ali i zalaziti pa će biti manje svjetla u popodnevnim satima.

ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA Opet je stiglo pomicanje sata! Evo kako se prilagoditi da tijelo što manje osjeti promjenu
Opet je stiglo pomicanje sata! Evo kako se prilagoditi da tijelo što manje osjeti promjenu

Prelasci s ljetnog na zimsko računanje vremena, koje u svijetu primjenjuje više od 100 zemalja, a ovise o njihovom geografskom položaju, u Europskoj uniji već su duže predmet rasprava, no odluka o jedinstvenom računanju vremena nije donesena. 

Europski parlament je u ožujku 2019. godine podržao prijedlog Direktive kojom se od 2021. na razini EU-a ukida polugodišnje pomicanje sata, a zemljama članicama prepušta se odluka o odabiru ljetnog ili zimskog računanja vremena.

Međutim, Vijeće EU nije usvojilo konačnu odluku pa se praksa pomicanja sata nastavlja.

Recite nam svoje mišljenje ANKETA Što mislite o pomicanju sata? Treba li ukinuti tu praksu?
ANKETA Što mislite o pomicanju sata? Treba li ukinuti tu praksu?

U Hrvatskoj je regulacija vremena uređena Uredbom Vlade, prema kojoj će zimsko računanje vremena trajati do 30. ožujka 2027. godine, kada pomicanjem kazaljki za jedan sat unaprijed ponovno počinje ljetno računanje vremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
TEMPERATURE SVE NIŽE

Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj

Hladniji zrak i kiša mogli bi donijeti snijeg najvišim hrvatskim planinskim vrhovima
VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu
SUPERTAJFUN CHAMPI

VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu

Super-tajfun Champi donosi ekstremne vremenske uvjete i opasnost od poplava, a vlasti na Tajvanu i u Japanu poduzimaju hitne mjere kako bi zaštitile stanovništvo i spriječile prometni kaos.
DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio
NEVJEROJATNO

DRAMATIČNA SNIMKA U Zagrebu mu potrgao retrovizor, ovaj mu odmah vratio

ZAGREB - Čitatelj 24sata poslao nam je snimku incidenta koji se dogodio na Maksimirskoj ulici popodne. Na snimci se vidi kako mladić nogom razbija retrovizor auta starijeg muškarca koji se nalazio iza njega. Mladić ulazi u svoj auto, a stariji muškarac izlazi iz svog auta i uzvraća štetu. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026