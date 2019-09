U nedjelju je utrka u Zagrebu: Evo koje ulice će biti zatvorene

Zbog održavanja 3. humanitarne atletske utrke UNICEF - Mliječna staza, koja će se održati u nedjelju s početkom u 18.30 sati, za sav promet će biti zatvoreno područje oko Kvaternikovog trga.

Zagrebačka policija priopćila je da će zbog atletske utrke u nedjelju od 17.30 do 20.30 sati biti zatvorena Šubićeva ulica na dijelu od Kvaternikovog trga do Martićeve ulice.

U vremenu od 18.15 do 20 sati za sav promet bit će zatvorena Šubićeva ulica od Zvonimirove ulice do Martićeve ulice, Martićeva ulica istočno od Derenčinove ulice, Ulica Filipa Granovca, Tuškanova ulica, Heinzelova ulica od Martićeve do Zvonimirove te Zvonimirova ulica istočno od Heinzelove ulice. Uz to, bit će zatvoren i Kennedyjev trg i Ulica Divka Budaka do Krešićeve ulice.

U nedjelju od 17.30 do 20.30 sati bit će zatvoren tramvajski promet na dijelu Kvaternikov trg- Šubićeva ulica, dok će u vremenu od 18.15 do 20 sati za tramvajski promet biti zatvorena Zvonimirova ulica od okretišta Borongaj do Heinzelove ulice.

Policija je zamolila sve sudionike u prometu za razumijevanje i strpljenje u zoni zabrane prometa te da poštuju upute policajaca i redara na navedenoj trasi kretanja natjecatelja atletske utrke radi što bolje protočnosti prometa te kako ne bi došlo do ugrožavanja sudionika utrke, ali i svih sudionika u cestovnom prometu u zonama trase kretanja utrke.

Organizator očekuje sudjelovanje oko 3000 natjecatelja, a trajanje utrke je do 19.45 sati.

Tema: Hrvatska