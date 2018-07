U nedjelju radno vrijeme krate i Arena i oba City Centra One

Hrvatska je spremna, napetost raste, svi iščekujemo trenutak za povijest i početak te utakmice finala protiv Francuske. U nedjelju u 17 sati sve će stati, zatvaraju se trgovine, svi će zauzeti svoja sretna mjesta...

Spar Hrvatska ponovio je potez od srijede kada su obavijestili da prije utakmice zatvaraju sve svoje trgovine. U nedjelju će raditi do 16.30 sati i mole građane da kupnju obave ranije. Kaufland, Konzum i Lidl također će u nedjelju raditi kraće.

Neće raditi ni veliki trgovački centri. Zagrebački Arena Centar kao i oba City Centera one radit će u nedjelju do 16 sati. Ikea će raditi do 15, a Emmezeta do 16 sati.

Skraćeno će biti i vrijeme u kojemu će turisti moći obilaziti dubrovačke znamenitosti.

- Obaviještavamo da će u nedjelju 15. srpnja 2018. radi mogućnosti gledanja i bodrenja naše reprezentacije u finalu 21. Svjetskog prvenstva u nogometu gradske zidine i stonske zidine raditi od 8.00 do 15.30 sati dok će Sokol grad u Konavlima raditi u vremenu od 10.00 do 15.30 sati, a Knežev dvor u Slanome u vremenu od 9.00 do 15.30 sati - izvijstili su iz Društva prijatelja dubrovačke starine.