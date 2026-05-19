U Njemačkoj naglo porastao broj napada na političare

Piše HINA,
Kao jedan od razloga se navodi i emotivno nabijena društvena klima tijekom predizborne kampanje početkom 2025.

Broj napada na pripadnike političkih stranaka i političare je u prošloj godini dramatično porastao s tim da su najčešće fizički i verbalno napadani predstavnici desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD), objavljeno je u utorak.

Policije je prošle godine zabilježila 5.140 napada na političare što je porast od 40 posto u usporedbi s 2024., proizlazi iz odgovora njemačke vlade na upit zastupničkog kluba AfD-a u Bundestagu.

Najčešće su se na meti napada nalazili predstavnici AfD-a (1.852 napada) pro čemu policija napadače na AfD uglavnom pripisuje ljevičarskoj sceni.

„Kada se pripadnike AfD-a i njezine glasače konstantno difamira i kada im se osporava moral onda nikoga ne treba čuditi kada neprijatelji demokracije to shvate kao dozvolu za upotrebu nasilja protiv AfD-a“, rekao je zastupnik AfD-a Martin Hess komentirajući odgovor savezne vlade na parlamentarni upit.

Na drugom mjestu se nalaze političari vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) na koje je izvršeno 1.171 napada što je najveći porast  u usporedbi s 2024. kada je izvršeno 420 napada.

U protekloj godini je jedino na predstavnike Zelenih izvršeno manja nepada nego godinu dana prije.

AfD trenutačno u svim ispitivanjima javnog mnijenja vodi ispred drugoplasirane Unije CDU/CSU.

U rujnu se u istočnonjemačkim saveznim pokrajinama Saska-Anhalt i Mecklenbirg-Zapadno Pomorje održavaju izbori na kojima se očekje pobjeda AfD-a.

