LAŽNI IDENTITET

U Njemačkoj uhićena špijunka: Prenosila podatke Rusiji preko bivših vojnika Bundeswehra

Piše HINA,
Foto: Matthias Balk/DPA

Ilona W., njemačko-ukrajinska državljanka, pratila je aktivnosti Njemačke oko rata u Ukrajini i sudjelovala na političkim skupovima pod lažnim identitetom

U Njemačkoj je u srijedu uhićena jedna njemačko-ukrajinska državljanka pod optužbom da je preko bivših vojnika Bundeswehra sakupljala informacije u svezi s ratom u Ukrajini te ih prenosila ruskoj tajnoj službi.

„Ilona W. najkasnije od 2023. njeguje kontakte s Veleposlanstvom Republike Rusije u Berlinu. Osoba za kontakt u veleposlanstvu radi za rusku tajnu službu“, stoji u priopćenju Saveznog državnog tužiteljstva u Karlsruheu.

Mediji istodobno prenose kako se dvojica bivših službenika Bundeswehra nalaze pod istragom zbog sumnje da su Iloni W. prenosili podatke vezane uz aktivnosti Njemačke u svezi s ratom u Ukrajini.

Osumnjičena je također pod lažnim identitetom sudjelovala na skupovima s političkom pozadinom te tamo ostvarivala kontakte za potrebe ruske tajne službe. Isto tako je sakupljala podatke o sudionicima tih skupova.

Kako prenose njemački mediji, Ilona W. već desetljećima živi u Njemačkoj, prima socijalnu pomoć, a vlastima je od prije poznata kao proruska aktivistica.

U srijedu je izvršen pretres u nekoliko stanova diljem Njemačke, a radi se o stanu uhićene Ilone W. i bivših djelatnika Bundeswehra.

Njemačka ministrica pravosuđa Stefanie Hubig je rekla kako i ovaj  „posebice težak“ slučaj pokazuje da se Njemačka i dalje nalazi na nišanu ruskih tajnih službi.

„Prijetnja ruskih tajnih službi je realna…Mi se i dalje moramo boriti protiv špijunaže i hibridnog vođenja rata“, rekla je Hubig.

Državno odvjetništvo je također u srijedu priopćilo kako su u saveznoj pokrajini Brandenburg uhićene dvije osobe za koje se sumnja da su prikupljali pomoć za nepriznate vlasti tzv. ruskih republika Doneck i Luhansk.

