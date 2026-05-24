Policija utvrđuju okolnosti ozljeđivanja muškarca, navodi se u priopćenju.
ISTRAGA U TIJEKU
U Novigradu teško ozlijeđen Austrijanac (55): Policija sve istražuje, on završio u bolnici...
Čitanje članka: < 1 min
Istarska policija nastavlja s utvrđivanjem okolnosti teškog ozljeđivanja 55-godišnjeg austrijskog državljanina u petak navečer u Novigradu, priopćili su u nedjelju.
Umaška policija zaprimila je u petak navečer prijavu kako je u Ulici Brolo u Novigradu ozlijeđen muškarac. Po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da se radi o 55-godišnjem austrijskom državljaninu koji je prevezen u pulsku bolnicu gdje je konstatirano da je zadobio teške tjelesne ozljede.
Policija utvrđuju okolnosti ozljeđivanja muškarca, navodi se u priopćenju.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku