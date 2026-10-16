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OBJAVIO HZJZ

U novoj sezoni stotine oboljelih od gripe: Evo gdje ih je najviše

Piše HINA,
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U novoj sezoni stotine oboljelih od gripe: Evo gdje ih je najviše
Foto: Željko Lukunić/Pixsell
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U Hrvatskoj je zabilježen porast oboljelih od gripe, posebno među djecom predškolske dobi, a najviše slučajeva prijavljeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U Hrvatskoj su u novoj sezoni praćenja gripe zaprimljene 122 prijave oboljelih, od čega 68 prošloga tjedna, a slučajevi su zabilježeni u sedam županija, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Najviša stopa prijavljenih slučajeva gripe u odnosu na broj stanovnika zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok se među dobnim skupinama najviša stopa obolijevanja bilježi kod djece predškolske dobi.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u laboratorijskim uzorcima zasad je sporadično potvrđen virus gripe tipa A(H1).

Aktivnost virusa gripe u Europi još je niska

Prema izvješću Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za početak listopada, aktivnost virusa gripe u državama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora još je na početnim razinama, a samo nekoliko zemalja bilježi laboratorijski potvrđene slučajeve.

Virus gripe najčešće je potvrđen u osoba starijih od 65 godina, a među otkrivenim virusima prevladava tip A.

Istodobno, u većini europskih zemalja raste broj pacijenata koji se liječnicima javljaju zbog respiratornih tegoba, iako je ukupna učestalost tih bolesti još relativno niska.

Udio pozitivnih testova na koronavirus u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uglavnom je stabilan, dok je u bolničkom sustavu zabilježen porast. Među pacijentima kod kojih je koronavirus potvrđen u bolničkoj skrbi prevladavaju osobe starije od 65 godina.

Aktivnost respiratornog sincicijskog virusa (RSV) također je niska i odgovara razinama uobičajenima za razdoblje između sezonskih epidemija.

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Gripa se ove godine pojavila već u kolovozu

Gripa se ove godine u Hrvatskoj pojavila neuobičajeno rano, već u drugoj polovici kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske.

Tijekom rujna prijave su stizale iz više županija, ponajviše iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, a među oboljelima je u početku bio velik udio mladih u dobi od 15 do 19 godina.

HZJZ je tada upozorio da rano pojavljivanje slučajeva ne znači nužno i početak sezonske epidemije gripe.

Nova sezona epidemiološkog praćenja gripe započela je krajem rujna, a intenzivnije širenje bolesti u Hrvatskoj očekuje se tijekom zimskih mjeseci, najčešće od prosinca do ožujka.

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Cijepljenje protiv gripe očekuje se početkom studenoga

Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon isporuke cjepiva, prema ranijim najavama HZJZ-a.

Za ovu sezonu najavljena je nabava trovalentnog inaktiviranog cjepiva, a besplatno cijepljenje predviđeno je za osobe starije od 65 godina, kronične bolesnike, trudnice, zdravstvene radnike i druge skupine s povećanim rizikom od komplikacija gripe.

Cijepljenje je najučinkovitija mjera zaštite od gripe i njezinih komplikacija, a za razvoj zaštite nakon cijepljenja potrebna su približno dva tjedna.

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