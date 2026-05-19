U Olimpijskom odboru rat za fotelje umjesto reformi. Evo što slijedi nakon Kustićeve ostavke

Svi koji poznaju Kustića, znaju da on to ne bi učinio na svoju ruku. Niša još nije gotovo. I to je poruka i Mateši odozgo da se očekuju promjene i da odu on i Krajač jer ne može se tvrditi da je sve u redu kada imate ogromne afere u šest-sedam saveza i pitanje je koje će se još otvoriti. Tvrdi nam to sugovornik blizak predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću, nakon što je Kustić podnio ostavku na mjesto dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

Rat suprostavljenih struja će tako očito biti nastavljen, a zbog njega će u drugi plan pasti prava reforma funkciniranja sportskih saveza koja je nužna kako se više ne bi ponavljale afere. Vijeće HOO-a inače ima 23 člana i u njemu su brojni članovi HDZ-a, a nakon maratonske sjednice su u četvrtak priopćili da je sve prošlo u tolerantnoj raspravi i da su svi zaključci izglasani jednoglasno. Zaključili su da HOO nije odgovoran za aferu u Skijaškom savezu gdje je nestalo 30 milijuna eura jer sav javni novac koji je išao preko HOO-a je pravdan računima. Glavni tajnik Siniša Krajač je prezentirao i mišljenje o javnoj nabavi, odnosno zašto ne provode otvorene postupke i to je prihvaćeno. Iako su neki najavljivali da će Krajač biti smjenjen, niti to se nije dogodilo jer predsjednik Zlatko Mateša nije ni stavio na glasanje. HOO je priopćio zašto nije bilo nikakvih kadrovskih promjena. Smatraju da je “u interesu stabilnosti i kontinuiteta sustava sporta, neprihvatljivo donositi ishitrene i opsežne kadrovske odluke pod pritiskom nedokazanih sumnji ili prije pokretanja i okončanja relevantnih pravnih postupaka, jer bi takvi potezi mogli ozbiljno ugroziti funkcioniranje sustava sporta u cjelini”.

Marijan Kustić koji je blizak suradnik premijera Andreja Plenkovića i uživa podršku iz Vlade je nakon toga dao ostavku, što smo ekskluzivno objavili. Naknadno je poslao i priopćenje iz kojeg je potpuno jasno da nije zadovoljan ovakvim zaključcima Vijeća HOO-a.

- Prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju dopredsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne Skupštine HOO-a. Kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj, očekujem da se ondje donesu konkretniji potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša - poručio je Kustić.

Izvanredna skupština bi značila i pokušaj odabira novog vodstva. Prema informacijama od onih koji se zalažu za promjene, veoma lako bi mogla uslijediti još jedna ostavka u Vijeću, ona Perice Bukića koji je također HDZ-ov operativac za sport, a nakon nje bi mogli uslijediti i dodatne ostavke s istim zahtjevom izvanredne skupštine.

Nogometni savez je najmoćniji i najbogatiji i najamanje ovisi o državnom novcu, te dosad Kustić nije povlačio ovako radikalne poteze. Siniša Krajač i Zlatko Mateša su pokazali da imaju dovoljnu podršku u Vijeću, ali pitanje je hoće li to i potrajati. Krajač je zaratio s loptačkim sportovima i afere koje smo otkrili je pokušao prikazati kao da su plasirane kako bi njega maknuli iako smo primjerice pisali i o spornim računima u Odbojkaškom savezu. Primjerice, Krajač se nije uspio opravdati zašto je njegov sin ljetovao na račun judo saveza, ali je o smatrao napadom na svju poziciju. I objavu da je njegovo ime na Pavlekovom popisu uz gotovinu, također smatra neprovjerenim podmetanjima iako se radi o istini. Krajač je na sjednici u ponedjeljak napao zbog toga Romea Vrečka, Gopčeva suradnika koji je i u nadzornom odboru rukometnog saveza i nadzornom odboru HOO-a te mu poručio da je u sukobu interesa. Vrečko na to nije odgovara, ali je ta ekipa bila uvjerena da će Mateša staviti na glasovanje smjenu Krajača i time još neko vrijeme sačuvati sebe. Međutim, Mateša to nije uradio i dobio je potporu da nema nikakvih kadrovskih promjena sve dok se i službeno ne utvrde nepravilnosti.

Krajačeva struja smatra da je trnu u peti skupini kojiu predvodi moćni dopredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac, te da bi odlaskom njega i Mateše više novca završavalo u ekipnim, loptačkim sportovima, a manje individualnim. Upravo tome može i zahvalti podršku jer se dio čelnika saveza koji su u Vijeću boji sasvim nove raspodjele u kojoj bi bili oštećeni.

- Uz to, mislim da je svima jasno da ne bi bilo dobro da Gobac ima prevlast u hrvatskom sportu - otvoreno nam kaže jedan od onih koji smatra da bi time bili zakinuti ostali sportovi.

U HOO-u, odnosno u borbi za prevlast nad novcem će očito uslijediti nove bitke. Sugovornici tvrde da je omjer snaga od 23 člana otprilike da je trećina za Matešu i Krajača, trećina protiv, a trećina je onih koji su neodlučni između te dvije struje.

Ali tko god pobijedio u ovim klanovskim bitkama, za sport je važnije da se provede reforma koja bi spriječila i neke buduće Pavleke u izvlačenju novca. Uskok je već otvorio izvide najamnje šest saveza, a modeli malverzacija su uvijek slični. U srijedu će se u Saboru zbog svih afera održati i tematska sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport na koju su pozvani i predstavnici HOO-a, saveza, Ministarstva turizma i sporta, Državne revizije, Porezne uprave...

Ono što su dosadašnje afere koje smo otkrili pokazale je sustav koji omogućuje izvlačenje novca za one koji su nepošteni. Tri su temeljna problema čija kombinacija radi koruptivni rizik: neobjava računa na što se troši novac, nepostojanje regula o sukobu interesa i neprovođenje javne nabave. Te tri stvari su nužne za uvođenje reda, bez obzira tko vodio neki savez ili HOO.

Ministarstvo turizma i sporta je predložilo pravilnikom koji je u javnoj raspravi obvezu objave računa i HOO-a i sportskih saveza, ali samo za dio novca koji dolazi iz proračuna. Također i objavu računa i strožu kontrolu kada država mimo toga financira velika natjecanja. Međutim, savezi neće morati evidentirati i objaviti kome su platili račune iz dijela novca koji dobivaju od sponzora. A upravo na tom dijelu su izvučeni novci iz Skijaškog saveza. Da je javna evidencija isplata po dobavljačima moguća, dokazuju primjeri gradova i općina koji imaju zakonsku obvezu to činiti.

Drugi problem je nepostojanje sukoba interesa. Pa čelnici i odgovorne osobe bez problema, ne kršeći zakon, mogu kupovati robu i usluge od svojih ili obiteljskih tvrtki. Ili posredno, preusmjeriti novac u niže saveze koji onda posluju s njihovim tvrtkama ili tvrtkama koje oni odaberu. Naravno, kako nema objave računa, članice ne mogu znati kome su točno računi plaćeni.

A na to se direktno veže i treći problem: neprovođenje javne nabave. Iako svi koji se financiraju više od 50 posto javnim novcem imaju obvezu provođenja javne nabave, u savezima to nitko ne radi niti ima registre ugovora. I za to nije nitko sankcioniran, dok bi čelnik bilo kojeg tijela javne upraveb bio kažnjen. HOO koji ima registre, 517 od 519 ugovora je sklopio jednostavnom nabavom, bez provođenja otvorenog postupka. Javna nabava služi upravo kako bi se spriječilo pogodovanje, ne bi se poslovi dodjelili podobnim tvrtkama i u konačnici da bi se dobila najbolja usluga na tržištu po cijeni izlicitiranoj u poštenom nadmetanju. Bez nje, bez regula oko sukoba interesa i što je ključno, bez objave svih računa, sustav u sportskim savezima će ostati nepromjenjen.

To bi bilo puno učinkovitije i jeftinije nego zapošljavanje novih stotina ljudi koji bi trebali kontrolirai rad saveza ili trošenje resursa Državne revizije koja već mora kontrolirati cjelokupnu državnu upravu.