U opasnoj akciji Francuskinju su spasili s 'planine ubojice'

Francuskinja Elisabeth Revol spašena je u toj teškoj ekspediciji koju su u subotu poslijepodne poveli poljski alpinisti uz pomoć pakistanske vojske, ali ipak nisu mogli doći do Poljaka Tomeka Mackiewicza.

U spasilačkoj operaciji iz zraka koju je organizirala pakistanska vojska sudjelovala su četiri alpinista koji su pošli iz baznog kampa K2 smještenog na drugom najvišem vrhu u svijetu.

Operaciju je otežalo loše vrijeme, istaknuo je Karar Haideri, glasnogovornik pakistanskih alpinista.

Bielecki & Urubko climbed up more than 1000m in ~8hours.

That means they climbed up ~2m per 1 minute.

2 meters per 1 minute in such conditions - crazy. If you do it once.



Now do it EVERY MINUTE through 8 hours. Insane.#NangaParbat #nangaparbatrescue #Bielecki pic.twitter.com/HLzqewjgSz