U operaciji 'Kondor' ulovio je Slavonku s kokainom: 'Sudac, nisam znala što nosim u torbici'

Donosimo vam feljton iz hit knjige Hrvatska u kokainskom ruletu smrti, u kojoj novinari Vilim Cvok i Hajrudin Merdanović otkrivaju puteve droge u Hrvatsku i koji je sve krugovi koriste

<p>Prikriveni istražitelj je zapravo posebno istrenirani i obučeni policijski službenik koji se na temelju naloga suca istrage doslovce infiltrira u kriminalnu skupinu i među njima provodi posebne dokazne radnje. Kako to izgleda u svakodnevnom životu vidljivo je iz operacije „Kondor“. Prikriveni istražitelj “Ivan” iza rešetaka je “pospremio” obitelj Kokanov iz Iloka koja mu je prodavala kokain. “Ivan” je na sudu pojasnio da je u Slavoniji radio od 2011. godine i da je tada upoznao veliki broj ljudi i prikupio njihove brojeve telefona. Kad je svjedočio na Županijskom sudu u Osijeku njegovi osobni podaci su u zapečaćenoj kuverti predani zamjenici županijskog državnog odvjetnika. Na sudu je svjedočio iz jedne od prostorija videovezom te je bio, zbog zaštite identiteta, potpuno zamućen. Prikriveni istražitelj je rekao kako je mu je <strong>Nebojša Kokanov</strong> tijekom razgovora ponudio drogu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko Hrvati troše kokaina?</strong></p><p>- U razgovorima mi je Nebojša Kokanov nudio drogu i kazao cijenu, nakon čega smo se sve dogovorili - kazao je prikriveni policijski istražitelj. Nakon svakog razgovora s Kokanovim napravio je izvješće prikrivenog istražitelja. Pojasnio je i da, kad operativno radi na terenu, svaki dan piše izvješće o radu i potom ta izvješća predaje svom rukovoditelju. Na pitan je jednog od odvjetnika koliko je visok sudac je zabranio odgovor kako ne bi ugrozio otkrivanje njegovog identiteta.</p><p>Istražitelj je kazao da je od Kokanova kupio kokain, naravno MUP-ovim novcem, u tri navrata. Prvi put uzeo je 20 grama za 1400 eura. Kad je taj posao prošao bez problema zatražio je 50 grama. Kokanov je i to nabavio i prodao “Ivanu” za 3000 eura. Treći put htio je kupiti kilogram droge za 55.000 eura. Nebojša Kokanov je, kao i u prijašnja dva puta nazvao Miodraga Stefanovića u Srbiju i nabavio kokain. No policija ih je budno pratila od sredine travnja. Akciju su nazvali 'Kondor'. Nadzirali su ih i pratili, snimali telefonske razgovore. Postupno su stezali obruč da bi ih u srpnju 2012. godine uhitili na parkiralištu hotela “Osijek” s gotovo kilogramom kokaina. Nakon svakog preuzimanja pošiljke poslali bi je na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Dr. Ivan Vučetić” u Zagrebu. Tamo su utvrdili da je Nebojša Kokanov zaista prodao drogu. Prvi put udio čistog kokaina bio je 34,9 posto, a drugi put 28,9 posto. Treći put droga je bila spakirana u dvije vrećice. U prvoj je udio čistog kokaina bio 28,4 posto, a u drugoj 29,4 posto. Aleksandar Kokanov u tri je navrata vozio oca u Srbiju da kupi drogu od Stefanovića. Sud nije prihvatio njegov iskaz da nije znao što čini nego da je to radio iz usluge ocu.</p><p>- Da se radilo o jednom slučaju moglo se dogoditi da ne zna o čemu se radi, no vidljivo je da je znao što se događalo. Kontaktirao je s prikrivenim istražiteljem “Ivanom”, slao mu SMS-ove i ocu javljao kada ga je “Ivan” zvao - obrazložio je sudac i dodao da je iz dokaza vidljivo da je sin točno znao s kim se otac sastaje na parkiralištu hotela u središtu Osijeka. Sud nije povjerovao ni obrani Dušanke Kokanov koja je tvrdila da nije znala čime joj se suprug bavio. Njezinu obranu demantirale su snimke telefonskih razgovora. Sud joj nije povjerovao niti da nije znala da u torbici nosi kokain u Osijek. Naime, njezin suprug rekao je da je drogu preko noći zakopao u pijesak u dvorištu i drugo jutro je iskopao. Sve troje su osuđeni.</p><p>Za razliku od prikrivenog istražitelja pouzdanik je pak građanin koji dobrovoljno, na temelju naloga suca istrage i po uputama državnog odvjetnika ili policije provodi posebne dokazne radnje. Prije početka provedbe posebnih dokaznih radnji pouzdanik potpisuje izjavu kojom pristaje provoditi posebne dokazne radnje u svojstvu pouzdanika.</p><p>Prikriveni istražitelj, da bi prikrio činjenicu da je policajac, može koristiti mjere prikrivanja, što drugim riječima znači da može i ima drugi identitet. Tijekom takvih zadaća prikriveni istražitelji i pouzdanici mogu se koristiti prikrivenim audio i video uređajima i drugim tehničkim pomagalima.</p><p>Radi sigurnosnih, zdravstvenih ili drugih razloga prikriveni istražitelj ili pouzdanik u sudskom procesu mogu svjedočiti posredstvom tehničkih uređaja za prijenos slike i zvuka i iz prostorija koje nisu u zgradi gdje se nalazi sudac istrage ili druge osobe koje su prisutne ispitivanju.</p><p><strong><em>*Knjiga Vilima Cvoka i Hajrudina Merdanovića ‘Hrvatska u kokainskom ruletu smrti’ može se kupiti u knjižarama po cijeni od 99 kuna.</em></strong></p>