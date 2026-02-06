U Osijeku otvorili foto-izložbu 'Lica grada': 'Svi su zadovoljni jer su postali kao eksponati...'

U netom obnovljenom Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku u četvrtak navečer otvorena je nesvakidašnja i posve originalna izložba dvaju poznatih osječkih fotografa, Marina i Domagoja Topića, inače oca i sina.

Radi se o izložbi 'Osijek kao susret – lica grada' koja je nastala u suradnji Muzeja s Akademijom za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J.Strossmayera. Polazeći od ideje da grad ne čine samo zgrade, ulice i trgovi, nego prije svega ljudi i njihove životne priče, na izložbi je predstavljeno 120 velikih foto-portreta poznatih Osječana koji su na neki način obilježili ovaj grad kroz desetljeća u svim njegovim sferama života. Svako izloženo lice, a ima tu političara, znanstvenika, umjetnika, glazbenika, liječnika, pisaca, kazališnih glumaca, i naprosto ljudi koje u svakodnevnici srećemo na gradskim ulicama kao nezaobilazni itinerar grada, ima svoju posebnu priču koja se urezuje u kolektivno pamćenje ljudi koji u tome gradu žive.

Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Marin i Domagoj Topić nisu samo fotografi, već i dizajneri, esteti i vizualni kroničari jedne osječke epohe. Mnogi će Osječani biti zadovoljni što su postali muzejski eksponati; dobro je dok ne dođemo u stalni postav muzeja - rekla je na otvaranju Helena Sablić-Tomić, dekanica Akademije za umjetnost i kulturu najavljujući i fotomonografiju nastalu iz ove izložbe.

Osječani su u doista velikom broju došli na otvorenje ove izložbe; neki kako bi doživjeli sami sebe na izloženoj fotografiji nastaloj u očima Topića, a ostali kako bi posvjedočili da izložba doista prikazuje lica njima poznatih ljudi. Među njima su bili i bivši dugogodišnji gradonačelnik Osijeka Zlatko Kramarić te Osječanin Vladimir Šeks, koji su se srdačno pozdravili, te potom uživali u svirci koju im je priredio Dado Topić, čiji je portret također izložen na izložbi.

Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ovo je projekat na kojemu radimo već više od 3 godine. Cijelo ovo vrijeme radili smo na projektu, birali osobe koje će se naći na fotografijama, i to je bilo iznimno teško jer imamo daleko veći broj ljudi koje bismo željeli fotografirati. No, nije isključeno da ćemo imati i drugi ciklus. Iznimno nam je zadovoljstvo podijeliti ovu izložbu s građanima Osijeka - rekao je Domagoj Topić koji se zahvalio svima koji su im strpljivo pristali pozirati.

Izložbu je svečano otvorio Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka, čiji se portret također nalazi u izložbi.