Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKA VEČER

U Osijeku otvorili foto-izložbu 'Lica grada': 'Svi su zadovoljni jer su postali kao eksponati...'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 2 min
U Osijeku otvorili foto-izložbu 'Lica grada': 'Svi su zadovoljni jer su postali kao eksponati...'
6
Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Izložba 'Osijek kao susret - lica grada' nastala je u suradnji Muzeja s Akademijom za umjetnost i kulturu. Pošli su od ideje da grad čine ljudi. Izloženo je 120 portreta. Sve su realizirali Marin i Domagoj Topić

Admiral

U netom obnovljenom Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku u četvrtak navečer otvorena je nesvakidašnja i posve originalna izložba dvaju poznatih osječkih fotografa, Marina i Domagoja Topića, inače oca i sina.

Radi se o izložbi 'Osijek kao susret – lica grada' koja je nastala u suradnji Muzeja s Akademijom za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J.Strossmayera. Polazeći od ideje da grad ne čine samo zgrade, ulice i trgovi, nego prije svega ljudi i njihove životne priče, na izložbi je predstavljeno 120 velikih foto-portreta poznatih Osječana koji su na neki način obilježili ovaj grad kroz desetljeća u svim njegovim sferama života. Svako izloženo lice, a ima tu političara, znanstvenika, umjetnika, glazbenika, liječnika, pisaca, kazališnih glumaca, i naprosto ljudi koje u svakodnevnici srećemo na gradskim ulicama kao nezaobilazni itinerar grada, ima svoju posebnu priču koja se urezuje u kolektivno pamćenje ljudi koji u tome gradu žive.

Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada"
Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada"
Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Marin i Domagoj Topić nisu samo fotografi, već i dizajneri, esteti i vizualni kroničari jedne osječke epohe. Mnogi će Osječani biti zadovoljni što su postali muzejski eksponati; dobro je dok ne dođemo u stalni postav muzeja - rekla je na otvaranju Helena Sablić-Tomić, dekanica Akademije za umjetnost i kulturu najavljujući i fotomonografiju nastalu iz ove izložbe.

Velika odluka FOTO U Osijeku otvoren Sajam mogućnosti, maturanti razgledali razgledali fakultete
FOTO U Osijeku otvoren Sajam mogućnosti, maturanti razgledali razgledali fakultete

Osječani su u doista velikom broju došli na otvorenje ove izložbe; neki kako bi doživjeli sami sebe na izloženoj fotografiji nastaloj u očima Topića, a ostali kako bi posvjedočili da izložba doista prikazuje lica njima poznatih ljudi. Među njima su bili i bivši dugogodišnji gradonačelnik Osijeka Zlatko Kramarić te Osječanin Vladimir Šeks, koji su se srdačno pozdravili, te potom uživali u svirci koju im je priredio Dado Topić, čiji je portret također izložen na izložbi.

Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada"
Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada"
Otvorenje izložbe "Osijek kao susret: Lica grada" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Ovo je projekat na kojemu radimo već više od 3 godine. Cijelo ovo vrijeme radili smo na projektu, birali osobe koje će se naći na fotografijama, i to je bilo iznimno teško jer imamo daleko veći broj ljudi koje bismo željeli fotografirati. No, nije isključeno da ćemo imati i drugi ciklus. Iznimno nam je zadovoljstvo podijeliti ovu izložbu s građanima Osijeka - rekao je Domagoj Topić koji se zahvalio svima koji su im strpljivo pristali pozirati.

Izložbu je svečano otvorio Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka, čiji se portret također nalazi u izložbi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta
PONEDJELJAK U PODNE

Kekin: Plenković je u pravu. Napisat ću navijačku pjesmu za sve sportaše od 5. do 7. mjesta

Najava pjesme je stigla nakon što je premijer u utorak na konferenciji za medije oko dočeka hrvatskih rukometaša na trgu 'bocnuo' pjevača
Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley
'IMAM DOKAZE'

Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley

Lara (25) tvrdi da do danas nije zaprimila službeni dokument koji bi potvrdio sumnju o krađi auta...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026