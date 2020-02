U Osijeku se sudarila dva auta, putnike iz oba odvezla je Hitna

Do sudara je došlo na križanju Mlinske i Kozjačke ulice u osječkom naselju Retfala. Prema navodima stanovnika koji žive u blizini toga križanja, Škoda se kretala iz smjera Kozjačke ulice, a Audi Mlinske ulice kada je došlo do sudara, no tko je kriv za nesreću nije službeno poznato. Od siline udara, Audi je odbačen 15-ak metara.

Vozač Audia lakše je ozlijeđen, a suvozačicu su vatrogasci vadili pomoću rezača lima. I vozač Škode i suvozačica Audia su pri svjesti te su preveženi u KBC Osijek gdje im je pružena hitna medicinska pomoć.

Pogledajte video: