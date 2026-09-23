U ove dvije županije umrlo gotovo dvostruko više ljudi nego što ih je rođeno

U Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji prirodni pad stanovništva u 2025. bio je osjetno veći od hrvatskog prosjeka, ponajprije zbog više stope smrtnosti, dok je stopa nataliteta bila blizu državnog prosjeka, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS). U Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji prošle godine rođeno je ukupno 1409 djece dok su umrle 2463 osobe, pa su dvije županije prirodnim putem u godini dana izgubile 1054 stanovnika, pokazuju podaci DZS-a.

Negativan prirodni prirast zabilježen je u obje županije, te je bio izraženiji od hrvatskog prosjeka.

U Hrvatskoj je lani rođeno 32.479 djece, a umrlo je 50.007 osoba, pa je prirodni pad iznosio 17.528 stanovnika. Stopa prirodnog prirasta iznosila je minus 4,5 na 1000 stanovnika, odnosno izgubljeno je 0,45 posto stanovništva.

U Koprivničko-križevačkoj županiji rođeno je 860 djece, dok su umrle 1452 osobe, odnosno 592 više nego što ih je rođeno. Prirodni pad iznosi približno 0,60 posto stanovništva, što je nepovoljnije od hrvatske stope.

Stopa nataliteta u Koprivničko-križevačkoj županiji iznosila je 8,7 rođenih na 1000 stanovnika, nešto više od hrvatskog prosjeka od 8,4. Problem je, međutim, viša smrtnost: - 14,7 umrlih na 1000 stanovnika prema hrvatskih 12,9.

Najveći dio županijskog minusa otpada na tri grada. U Koprivnici je rođeno 207 djece, a umrlo je 375 osoba, pa je prirodni pad iznosio 168 stanovnika. U Križevcima je sa 158 rođenih i 253 umrlih zabilježen minus od 95, dok je Đurđevac imao 66 rođenih i 109 umrlih, odnosno prirodni pad od 43 stanovnika.

Još je nepovoljniji odnos rođenih i umrlih u Virovitičko-podravskoj županiji. Tijekom godine ondje je rođeno 549 djece, a umrlo 1011 osoba, pa je tako županija izgubila 462 stanovnika.

U odnosu na procijenjenih 66.877 stanovnika sredinom 2025., riječ je o 6,9 stanovnika na 1000, pa je prirodni pad bio za 53 posto veći od hrvatske stope od 4,5 na 1000 stanovnika.

Stopa nataliteta u toj županiji bila je 8,2 na 1000 stanovnika, malo ispod hrvatskih 8,4, dok je stopa mortaliteta od 15,1 na 1000 bila osjetno iznad hrvatskih 12,9.

U Virovitici su rođene 153, a umrle 232 osobe, što znači da je broj umrlih bio za 79 veći od broja rođenih. Slatina je imala 101 rođenu i 173 umrle osobe, odnosno minus od 72, dok je posebno nepovoljan omjer zabilježen u Orahovici, gdje je na samo 18 rođenih bilo 69 umrlih.