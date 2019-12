U paklu erupcije nestalo i ovih osmero ljudi, nade je sve manje

Moja grupa je stajala na krateru vulkana samo 20 minuta prije erupcije. Sišli smo i čekali naš brod, kad smo ugledali dim, napisao je Amerikanac Michael Schade, koji je u ponedjeljak s obitelji bio u obilasku novozelandskog White Islanda.

U erupciji vulkana, koja je počela u 2.11 sati po lokalnom vremenu, poginulo je najmanje pet ljudi, a 31 čovjek je završio u bolnici. Traga se za osmero ljudi, objavila je tijekom večeri premijerka Jacinda Ardern. U evakuaciji turističkim brodicama spašena su 23 turista s otoka.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern says at least five have died, eight people are missing and 31 more are in hospital following the eruption of a volcano on White Island in the Bay of Plenty [First tweet incorrect number of people in hospital, correct tweet reissued]