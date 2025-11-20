U petak nam stiže snijeg!

Oblačno, mjestimice kišovito uz pljuskove, a ponegdje i snijeg. To je kratki rezime onoga što nas čeka za kraj radnog tjedna. DHMZ prognozira snijeg u unutrašnjosti, a pogotovo u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. ajniža jutarnja temperatura zraka većinom od -1 do 4, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu od 10 do 15 °C.

Prognostičarka Kristina Klemenčić Novinc za HRT je dala detaljniju prognozu po regijama.

- U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačno, povremeno uz kišu, uglavnom na zapadu i snijeg. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka između 1 i 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj malo hladnije.

- Bit će oblačno uz susnježicu i snijeg. Oborina je vjerojatnija ujutro te ponovno prema večeri. Većinom umjeren sjeverni vjetar prema kraju dana će jačati.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu jačat će bura, a do navečer će biti i olujna. Podno Velebita i orkanska.

- Na obali će povremeno padati kiša, u gorju snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Kraćih sunčanih razdoblja može biti uglavnom na otocima. U visinskim predjelima temperatura zraka oko 0 °C. Na Jadranu najniža većinom od 4 do 9 °C, a najviša između 7 i 12 °C.

Mnogo oblaka bit će i u Dalmaciji, a lokalno je prema jugu moguća obilna kiša te grmljavina.

- Na sjevernom dijelu će zapuhati umjerena do jaka bura, dok će se južnije od Splita veći dio dana zadržati umjeren jugozapadnjak. More stoga malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 9 u unutrašnjosti do 15 °C na otocima.

Podjednake vrijednosti i na pretežno oblačno te kišovitom krajnjem jugu Hrvatske, gdje također mjestimice može biti obilne oborine. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar i jugo.

Foto: DHMZ

A kakav nas vikend čeka?

- Početak vikenda bit će oblačan, snježan i vjetrovit. Stvaranje snježnog pokrivača vrlo je vjerojatno i u nizinama, a u gorju su moguće mećave i zapusi jer će puhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan. U nedjelju postupno smirivanje i razvedravanje. U ponedjeljak s južnim i jugozapadnim vjetrom slijedi porast temperature, naoblake te kiša.

I na Jadranu će nedjelja biti najmirnija i najsunčanija, a subota pak većinom najkišovitija i najvjetrovitija.

- Često obilne kiše bit će u Dalmaciji, dok će na sjevernom Jadranu uz mjestimičnu kišu padati i snijeg. Duž većeg dijela Jadrana će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. U ponedjeljak ponovno južina i kiša duž cijele obale.