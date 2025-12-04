Obavijesti

VREMENSKA PROGNOZA

U petak opet najavili oblačno: Evo što nas čeka za vikend...

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, DHMZ, Canva

Za osječku regiju u prvom je dijelu dana na snazi žuto upozorenje zbog magle, cijela obalna Hrvatska, osim južne Dalmacije, pod žutim je meteoalarmom zbog vjetra....

Promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice malo kiše, u Dalmaciji je moguć i poneki pljusak. U prvom dijelu dana na kopnu lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na istoku i istočni. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura i istočni vjetar, na jugu jugo. Od sredine dana sjeverozapadni vjetar i bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu od 7 do 11 °C. Najviša dnevna od 4 do 9, na Jadranu od 11 do 16 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 5. prosinca...

Foto: DHMZ

A evo kakvo vrijeme najavljuje DHMZ za vikend i početak idućeg tjedna...

- Za vikend u unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, osobito tijekom nedjelje. U ponedjeljak u prvom dijelu dana magla, a poslijepodne su moguća sunčana razdoblja. Na Jadranu djelomice sunčano, a uz više oblaka u nedjelju na jugu moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena, lokalno i jaka bura te sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene - pišu iz DHMZ-a....

Foto: DHMZ

