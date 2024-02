Sunčano i toplo, temperature do 19 u petak, za vikend oblačnije. Ponegdje je moguće malo kiše

Pretežno sunčano, oblačnije uz zapadnu obalu Istre, prognoza je za petak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar većinom slab, na istoku sredinom dana do umjeren jugoistočni.

Najviša dnevna temperatura od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.

Ovdje pogledajte prognozu po gradovima.

Za vikend pretežito sunčano i toplo

Tijekom vikenda će biti pretežno sunčano uz postupni porast naoblake sa zapada. Navečer na sjeverozapadu može ponegdje pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na moru i umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na moru od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 11 do 18 °C.

HAK: Povoljni uvjeti za vožnju

Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju pa se vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog radova na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići zatvoreni su silazni krak čvora Posedarje iz smjera Dubrovnika za Pag, Novigrad i Posedarje, a obilazak je preko čvora Zadar centar.

Zatvoren je i silazni krak čvora Gospić iz smjera Dubrovnika i ulazni krak u smjeru Zagreba, a obilazak iz smjera Dubrovnika prema Gospiću je preko čvora Sveti Rok, a iz Gospića prema Zagrebu preko čvora Perušić.

Na autocesti A7 Rupa-Rijeka zbog radova su zatvoreni izlazni krakovi čvora Učka (Matulji) iz smjera Rijeke i Rupe u smjeru Opatije i Pule te ulazni krak iz smjera Pule i Opatije u smjeru Rupe.