'U Petrovoj smo rađale zajedno i bodrile jedna drugu da izdržimo, jer sad nema pratnje'

Gotovo tri godine od potresa, zagrebačke bolnice kreću u obnovu, zbog čega će dio pacijenata, moguće, morati pričekati na svoje manje zahvate, a promjene se uvode i u rodilištu u Petrovoj.

- Već mjesec dana u Vinogradskoj pokušavam dogovoriti operaciju žuči, imao sam termin pa je odgođen, napravio sam sve potrebne pretrage prije operacije. Sad ću sve morati iznova, čini mi se, jer mi se nitko za novi termin ne javlja, a nalazi tih pretraga moraju biti 'friški', požalio nam se jedan Zagrepčanin, koji ne zna kad će njegova žuč doći na red.

U rodilištu u Petrovoj isto velike promjene. Rađaonica je preseljena u drugi dio zgrade, jer stari dio, oštećen potresom, kreće u obnovu. Sve je krenulo s prvim danom prosinca. Od toga datuma više nema kabina za rađanje nego su svi kreveti za rađanje smješteni u zajedničku, veću prostoriju. Osim što će se sve žene do daljnjega zajedno porađati, više na porodu ne mogu imati ni patnju. Muževi, partneri, životne partnerice, prijateljice - bilo tko u pratnji rodilje, više na porod ne može. Doktori nam neslužbeno kažu kako nisu najsretniji s takvim rješenjem, ali boljega nema pa moraju stisnuti zube, baš kao i rodilje. One nam kažu kako se na porodu međusobno i bodre.

- Zafrkavale smo se međusobno između trudova, bodrile jedna drugu, i pljeskale onima koje su posao obavile, šali se jedna novopečena majka, koja je u Petrovoj rodila oko Božića. Bilo bi joj ljepše, kaže, da je imala supruga uz sebe, kao što su prije poroda planirali, ali i osoblje daje sve od sebe, napominje, da ženama ovo iskustvo bude što ugodnije.

- Rađaona je sad velika prostorija s pet stolova za porod, koji se mogu odvojiti paravanima. Svaki ima svoje potrebne uređaje, stolić za stvari, stalak za infuzije. Stolovi su novi, elektronički se mogu podizati i spuštati. Ta prostorija je spojena na još jednu manju, u kojoj su tuš i wc. Primalje su divne, prate stanje, pričaju sa ženama, zezaju se, ja sam bila sama do ponoći, a onda je stigla i druga rodilja. Na kraju su nam se uskladili trudovi, i jedna drugu smo bodrile, ispričala nam je rodilja. Svoju je bebu po porodu dobila na prsa na sat i pol, no pratnje nema. Neizvedivo, jer sve su žene zajedno u prostoriji.

- Ako je nekoj ženi psihički potrebna pratnja, a ne može je imati, teško je, ali svi se u Petrovoj trude oko rodilja, zaključuje majka.

Iz KBC-a Zagreb, u čijoj je nadležnosti i rodilište u Petrovoj, nisu nam službeno odgovorili, pa ni na pitanje dokad će ovakva organizacija rada biti na snazi.

Iz KB Merkur odgovoreno nam je kako će zbog "privremenog reduciranja prostornih kapaciteta", doći do smanjenja dosadašnjeg opsega pružanja zdravstvene skrbi.

- Međutim, napominjemo kako činimo sve da i u ovim otežanim okolnostima našim pacijentima osiguramo kontinuiranu zdravstvenu skrb, naročito onima najtežima i najhitnijima, dodaju.

Sa Svetog Duha nismo dobili odgovor o novoj organizaciji, dok ravnatelj KBC-a "Sestre milosrdnice " prof.dr.sc. Davor Vagić odgovara kako misli da će tijekom obnove sve dobro funkcioniratti. Bolnica je, kaže, stara i opasna u nekim dijelovima, što su zaključili i statičari.

- U obnovu ide šest zgrada na dvadeset tisuća kvadrata, to je manje od jedne trećine bolnice. Dio kirurgije će operirati na Klinici za tumore - tamo će biti operirani tumori, dio operacija selimo na Kliniku za traumatologiju, koja ne ide u rekonstrukciju. Pregovaramo još s bolnicom u Zaboku i u Karlovcu, da naši kirurzi i tamo opreriraju. Iz tog razloga mislim da će sve dobro funkcionirati. Ako nekih odgoda i bude, pacijent će biti pozvan, na primjer, za mjesec dana, no to se sigurno ne odnosi na maligne bolesti, kaže dr. Vagić.

- KBC Sestre milosrdnice u završnoj je fazi reorganizacije poslovanja i pružanja usluga pacijentima kako bi se moglo nesmetano funkcionirati za vrijeme obnove šest objekata stradalih u potresu - upravne zgrade, zgrade Interne 2 i 3, zgrade 7 Kliničkog zavoda za kemiju i endokrinologiju, zgrade 4 Klinike za očne bolesti i Klinike za kožne i spolne bolesti, te zgrade 9 Klinike za kirurgiju.

Za mnoge djelatnosti bit će uveden cjelodnevni rad kako bi se svim pacijentima KBC-a Sestre milosrdnice omogućile sve potrebne medicinske usluge, posebno onima koji su preseljeni iz Kliničke bolnice Merkur, koja je također u procesu obnove. U ovome trenutku razmještene su administrativne djelatnosti Upravne zgrade unutar postojećih i privremenih lokacija KBC-a Sestre milosrdnice. odgovaraju iz Vinogradske.

Projektiranje obnove je, dodaje dr. Vagić, krenulo s prvim danom prosinca, zbog čega je prva zgrada već ispražnjena, a zahuktavanje građevinskih radova u Vinogradskoj očekuju od 1. veljače. Međutim, i prije je potrebno sve zgrade isprazniti, da se krene u ispitivanje, i pripreme.

Iz KB Merkur odgovaraju kako su tijekom studenog na njihovim zgradama pokrenuti radovi s ciljem cjelovite konstrukcijske obnove. Ukupni rok za izvršenje svih radova i usluga u ovom postupku je 24 mjeseca.

- Klinička bolnica Merkur je svoje poslovanje prilagodila novom načinu rada, uslijed koje su iz zgrada ustanove privremeno dislocirane određene zdravstvene i nezdravstvene djelatnosti. Od zdravstvenih djelatnosti ističemo da je djelatnost ginekologije i opstetricije privremeno premještena u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, te manjim dijelom u Kliničku bolnicu „Sveti Duh“. Tamo će na odgovarajući način biti zbrinute dosadašnje pacijentice Kliničke bolnice Merkur, uključujući i rodilje. Od nezdravstvenih djelatnosti ističemo kako je administrativna djelatnost stručnih službi naše ustanove premještena u izdvojeni poslovni prostor u središtu grada Zagreba, odgovor je KB-a Merkur.

