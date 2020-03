U pljački banke u Rijeci nestala je značajna količina novca...

- Htio sam ići u banku no dočekala su me zatvorena vrata i policijska traka oko cijelog objekta. Onda sam saznao da se dogodila pljačka. Vidio sam jednu ženu ispred ulaza koja je bila jako uzrujana i dvojica muškaraca su je smirivala, Čuo sam da je to zaposlenica. Strašno je sve što nam se trenutno dešava. Osim što zbog virusa svi prolazimo teške dane, nažalost se dešavaju i ovakve stvari. A čuo sam i da neki ovih dana varaju građane, kucaju im na vrata i lažno se predstavljaju kao članovi civilne zaštite ili crvenog križa i traže novčanu pomoć. Strašno je što sve nekima pada na pamet. Umjesto da sad svi budemo solidarni i savjesni i pomažemo jedni drugima, neki od nas gledaju kako iskoristiti ovu globalnu katastrofu. Sramota - kazao je ogorčeni Riječanin koji se jutros našao ispred IKB banke u ulici Janeza Trdine u starom gradu u Rijeci, gdje je oko 8.35 počinjeno kaznenog djela pljačke.

Ubrzo nakon dojave na mjesto događaja stigla je policija koja je provela očevid.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Prema dosad utvrđenom za sada nepoznati počinitelji uz prijetnju oružjem prema zaposlenicima otuđili su novac te se udaljili u nepoznatom smjeru. Ovim kaznenim djelom novčarskoj ustanovi sa sjedištem na području Istarske županije pričinjena je znatna materijalna šteta - izvijestila je PU primorsko goranska.

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, no jednoj djelatnici banke je zbog proživljenog šoka i psiholoških posljedica pomoć pružena na Hitnom medicinskom traktu lokaliteta Sušak.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ovo je prva pljačka banke u ovoj godini u Rijeci i policija intenzivno traga za nepoznatim počiniteljima i otuđenim novcem.

Također, policija i dalje traga traga za počiniteljem pljačke poštanskog ureda na Podvežici, opljačkanoj u utorak usred bijela dana.

Obje pljačke dokazuju kako se i u ovim teškim vremenima za sve građane neki ipak ne libe iskoristiti nepovoljne prilike za počinjenje razbojništava. Dapače, nošenje zaštitnih maski zbog aktualne pandemije koronavirusa očigledno im pomaže u tome.