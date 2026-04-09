U polju kod Kotoribe pronašli minu iz Drugog svjetskog rata

U polju zvanom Mekote nedaleko Kotoribe u srijedu je pronađena minobacačka mina iz Drugog svjetskog rata, koja je sigurno uništena, bez štetnih posljedica, priopćila je međimurska policija. Minu kalibra 82 milimetra pronašli su oko 12,30 sati djelatnici poljoprivrednog poduzeća tijekom obrade tla, nakon čega su odmah obavijestili policiju i udaljili se s mjesta događaja. Njihovom brzom i odgovornom reakcijom spriječena je moguća opasnost za ljude i imovinu, ističe se.

Na mjesto pronalaska izašao je policijski službenik protueksplozijske zaštite koji je minu uništio kontroliranom eksplozijom, pri čemu nije bilo štetnih posljedica.

Policija podsjeća građane da u slučaju pronalaska minsko-eksplozivnih sredstava ne diraju takve predmete niti ih premještaju, već da odmah obavijeste policiju na broj 192. Također zahvaljuju građanima na odgovornom ponašanju i suradnji, ističući kako je to ključno za sigurnost svih.