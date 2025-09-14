U ponedjeljak kreće Sabor. Čeka se rebalans proračuna

Nakon dvomjesečne ljetne stanke, Hrvatski sabor u ponedjeljak aktualnim prijepodnevom počinje redovno jesensko zasjedanje na privremenoj lokaciji vojnog učilišta „Franjo Tuđman” na zagrebačkom Črnomercu.

Jesensko zasjedanje, prema Ustavu, traje do sredine prosinca, a otvorit će se aktualcem u kojemu će pitanja premijeru i članovima Vlade postaviti 41 zastupnik. Prva će to učiniti nezavisna zastupnica Boška Ban, a posljednji nezavisni Josip Jurčević.

Na dnevnom redu 7. sjednice Hrvatskog sabora je više od 120 točaka, od kojih 99 iz prošle sjednice.

Tijekom jeseni očekuje se donošenje rebalansa proračuna za ovu godinu kao i jesenskog paketa mjera za pomoć najugroženijim građanima.

Pred zastupnicima će se naći i različita izvješća o radu, među kojima već u srijedu ono glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2024. godini. Odlukom da tu točku stavi na dnevni red u prvom tjednu zasjedanja, predsjednik Sabora Gordan Jandroković preduhitrio je SDP koji je planirao iskoristiti poslovničku mogućnost i pomoću zastupničkih potpisa pogurati tu točku na raspravu, odnosno dovesti Ivana Turudića u Sabor.

Zastupnike čeka i donošenje niza zakona, od važnijih to je zakon o obrani kojim se uvodi temeljno vojno osposobljavanje. Ako dođe do dogovora, trebali bi izabrati i tri suca ustavnog suda, kao i predsjednika Vrhovnog suda.

Od oporbenih inicijativa, SDP u novu sjednicu kreće s prijedlogom izmjena Kaznenog zakona i Prekršajnog zakona kojima bi se uvelo kažnjavanje veličanja ustaških, četničkih i drugih režima, te negiranje i veličanje zločina počinjenih nakon Dugog svjetskog rata.

Možemo! ide s interpelacijom o radu Vlade zbog smjena u poreznom USKOK-u tijekom ljetnih mjeseci, a ponovno će predložiti i da se prizna Palestina.

Most je najavio pokretanje inicijative za opoziv ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek zbog državnog financiranja festivala koji, kako smatraju, vrijeđaju Domovinski rat, hrvatske branitelje i temeljne vrijednosti moderne Hrvatske.

U ponedjeljak, nakon aktualnog prijepodneva i iznošenja stajališta klubova zastupnika, predsjednik Vlade Andrej Plenković podnijet će izvješće o održanim sastancima Europskog vijeća.

U utorak će Sabor raspravljati o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje su u proceduru upućene po hitnom postupku zbog pristupanja OECD-u i kojima se želi riješiti pitanje različitog tretmana u pružanju usluga turističkog vodiča.

U srijedu bi zastupnicima glavni državni odvjetnik Turudić trebao podnijeti izvješće o radu državnih odvjetništva u 2024. godini.

Do kraja tjedna su na dnevnom redu još četiri zakonska prijedloga, među kojima u četvrtak i izmjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Ključna novina tih izmjena je uvođenje novog modela stambenog zbrinjavanja otkupom, a ne smo najmom, neuseljivog stana u državnom vlasništvu.

Odlazak iz saborskih klupa tijekom jeseni najavila je Viktorija Knežević iz Centra koja se, kako je objavila, vraća odvjetništvu i nastavlja raditi kao gradska vijećnica u dubrovačkom Gradskom vijeću. Umjesto nje doći će Damir Barbir.

Odlazak iz Sabora najavio je i SDP-ov Peđa Grbin kako bi se posvetio dužnosti gradonačelnika Pule. Također, od 1. listopada stavljanje saborskog mandata u mirovanje najavio je Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) koji je izabran za gradonačelnika Vukovara.

Hrvatski sabor će zasjedati do 31. listopada, nakon čega će napraviti stanku zbog blagdana Svih svetih. Nakon blagdana počet će s novom sjednicom koja će trajati do 15. prosinca. Radit će po modelu tri tjedna saborska sjednica i jedan tjedan terenski rad zastupnika. Samo prvi radni tjedan zasjedat će od ponedjeljka do petka, a inače, kao i dosad, od utorka do petka.