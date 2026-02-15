Obavijesti

NOVI MINISTAR

U ponedjeljak saslušanje Ružiča u Saboru na zajedničkoj sjednici

Piše HINA,
KBC Rijeka predstavila Službu za kibernetičku sigurnost | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

O povjerenju novom ministru potom se glasuje na sjednici Sabora, a da bi bio potvrđen mora dobiti glasove 76 zastupnika. Prema najavama, Sabor će o novom ministru glasati u petak, 20. veljače

Kandidat za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić bit će u ponedjeljak saslušan na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora: za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport.

Praksa je da ministra, koji se u Vladu imenuje naknadno, na sjednici odbora predstavi premijer, a zastupnici mu postavljaju pitanja.  

O povjerenju novom ministru potom se glasuje na sjednici Sabora, a da bi bio potvrđen mora dobiti glasove 76 zastupnika. Prema najavama, Sabor će o novom ministru glasati u petak, 20. veljače.

Premijer Andrej Plenković objavio je početkom tjedna da dosadašnji ministar Marin Piletić odlazi iz Vlade te da za novog ministra predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.

Kako je odabran ministar socijale: Jedan nije htio, drugi je čekao. To je najbolnija fotelja

Premijer je kazao da je s Piletićem o tome da napusti Vladu razgovarao više od dva mjeseca i da su se dogovorili da se nakon skoro četiri godine u Vladi vrati u Sabor. „Iscrpljen je svim aktivnostima u resoru već neko vrijeme... Osjetio sam da je Marin dao sve što je imao”, rekao je Plenković.

Piletićev odlazak iz Vlade poklopio se s nepravomoćnom presudom Upravnog suda u Zagrebu, po kojoj će nasljednici imati pravo na isplatu inkluzivnog dodatka preminule osobe, utvrdi li se u postupku da je osoba imala na to pravo. Prije toga je, u prosincu prošle godine, Ustavni sud, na temelju postupka za ocjenu ustavnosti, ukinuo određene odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje se tiču određenih ograničenja u korištenju prava na osobnog asistenta.

Povratkom Piletića u zastupničke redove HDZ-a, Hrvatski sabor napustit će Petar Šimić koji ga je mijenjao godinu i pol dana, od rujna 2024.

Kandidat za novog ministra, Alen Ružić, obnaša dužnost ravnatelja  KBC-a Rijeka od 2020. godine i iza sebe ima bogatu medicinsku i akademsku karijeru, ali i politički angažman.  Po struci je kardiolog, sveučilišni je nastavnik i znanstvenik te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.  Na prošlim lokalnim izborima bio je kandidat HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije te je aktualni gradski vijećnik u Rijeci i član Skupštine Primorsko-goranske županije. Rođen je 1972. u Rijeci.

