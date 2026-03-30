Obilne kiše uzrokovale su razorne poplave i odrone koji su doveli do urušavanja zgrada u kojima je poginulo 45 i ranjeno 74 ljudi u Afganistanu i Pakistanu u posljednjih pet dana, objavile su vlasti u ponedjeljak
U poplavama u Afganistanu i Pakistanu poginulo 45 ljudi
Većina smrtnih slučajeva dogodila se u središnjim i istočnim dijelovima Afganistana gdje se nevrijeme nastavlja i u ponedjeljak, objavila je nacionalna služba za upravljanje katastrofama. U Pakistanu je 17 ljudi poginulo, većinom djece u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa uz granicu s Afganistanom, izvijestile su hitne službe. Prema UN-u, Pakistan i Afganistan su među najranjivijim zemljama na ekstremne vremenske prilike i klimatske promjene.
U monsunskoj sezoni prošle godine u Pakistanu poginulo je gotovo tisuću ljudi te su uništeni usjevi, stočni fond i domovi.
UN-ov program za razvoj je u izvješću u studenom naveo da je u potresima, poplavama i suši u Afganistanu u 2025. uništeno 8000 kućanstava i javne službe dovedene na rub izdrživosti.
