U poplavama u Afganistanu i Pakistanu poginulo 45 ljudi

Većina smrtnih slučajeva dogodila se u središnjim i istočnim dijelovima Afganistana gdje se nevrijeme nastavlja i u ponedjeljak, objavila je nacionalna služba za upravljanje katastrofama. U Pakistanu je 17 ljudi poginulo, većinom djece u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa uz granicu s Afganistanom, izvijestile su hitne službe. Prema UN-u, Pakistan i Afganistan su među najranjivijim zemljama na ekstremne vremenske prilike i klimatske promjene.

U monsunskoj sezoni prošle godine u Pakistanu poginulo je gotovo tisuću ljudi te su uništeni usjevi, stočni fond i domovi.

UN-ov program za razvoj je u izvješću u studenom naveo da je u potresima, poplavama i suši u Afganistanu u 2025. uništeno 8000 kućanstava i javne službe dovedene na rub izdrživosti.