Obavijesti

News

Komentari 0
U poplavama u Afganistanu i Pakistanu poginulo 45 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sultan Dogar

Obilne kiše uzrokovale su razorne poplave i odrone koji su doveli do urušavanja zgrada u kojima je poginulo 45 i ranjeno 74 ljudi u Afganistanu i Pakistanu u posljednjih pet dana, objavile su vlasti u ponedjeljak

Većina smrtnih slučajeva dogodila se u središnjim i istočnim dijelovima Afganistana gdje se nevrijeme nastavlja i u ponedjeljak, objavila je nacionalna služba za upravljanje katastrofama. U Pakistanu je 17 ljudi poginulo, većinom djece u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa uz granicu s Afganistanom, izvijestile su hitne službe. Prema UN-u, Pakistan i Afganistan su među najranjivijim zemljama na ekstremne vremenske prilike i klimatske promjene.

U monsunskoj sezoni prošle godine u Pakistanu poginulo je gotovo tisuću ljudi te su uništeni usjevi, stočni fond i domovi.

TISUĆE BEZ DOMOVA Kenija: 108 mrtvih u poplavama
Kenija: 108 mrtvih u poplavama

UN-ov program za razvoj je u izvješću u studenom naveo da je u potresima, poplavama i suši u Afganistanu u 2025. uništeno 8000 kućanstava i javne službe dovedene na rub izdrživosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026