JESTE LI GA VIDJELI?

U Popovači nestao muškarac (59), policija moli za pomoć

Piše Iva Tomas,
U Popovači nestao muškarac (59), policija moli za pomoć
Foto: nestali.gov.hr

Pozivamo građane ukoliko imaju saznanja gdje se nalazi ili su je vidjeli, da nam to dojave putem elektroničke pošte na nestali@nestali.hr, piše policija

Policija traga za Davorom Herjavecom (59) iz mjesta Potok u Popovači. Naime, pješice se u petak udaljio s adrese prebivališta u smjeru Siska. Visok je oko 175 centimetara, ima smeđe oči, ovalno lice i mršav je. Osim toga, na trbuhu ima ožiljak u obliku znaka plus.

Nestanak je prijavljen u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj.

 - Kako dosadašnje intenzivne mjere traganja nisu rezultirale njenim pronalaskom pozivamo građane ukoliko imaju saznanja gdje se nalazi ili su je vidjeli, da nam to dojave putem elektroničke pošte na nestali@nestali.hr, obavijeste najbližu policijsku postaju ili putem telefona na 192, napisala je policija.

