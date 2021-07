Vlasnici lisabonskih restorana, već u poteškoćama zbog izostanka mnogobrojnih turista koji inače ljeti posjećuju portugalsku prijestolnicu, nezadovoljni su novom mjerom, uvedenom u subotu, koja propisuje obavezan test ili potvrdu o cijepljenju da bi se sjedilo unutar lokala.

- Mislim da bi to bila pozitivna mjera kad bi klijenti imali puno veći broj potvrda. No sada ih imaju samo 2 milijuna Portugalaca, to je jedan od pet, a nemamo potražnju od turista jer je putovanje ograničeno - rekao je 48-godišnji Manuel Jorge Alves, vlasnik tradicionalnog portugalskog restorana u Lisabonu.

Od subote u Portugalu vrijedi mjera da oni koji žele jesti unutar lokala u 60 općina s visokim brojevima zaraženih moraju prvo predstaviti potvrdu o cijepljenju, negativan test na koronavirus ili dokaz da su preboljeli covid-19.

Klijenti restorana moraju koristiti europsku digitalnu covid potvrdu, prenosi agencija Reuters.

Ta država s 10 milijuna stanovnika u subotu je imala 3162 novih slučajeva zaraze koronavirusom, sa šest smrtnih slučajeva, što su brojevi koji su slični prošloj veljači kad je država bila pod općom karantenom.

Pod trenutnim mjerama restorani u riskantnim područjima trebaju se zatvoriti u 22:30 sati i ograničiti broj ljudi za stolovima na šest vani i četiri unutra.