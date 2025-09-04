Obavijesti

POGINULO 17 LJUDI

U Portugalu, prema zadnjim informacijama, nema stradalih Hrvata, Radman izrazio sućut

Piše HINA,
U Portugalu, prema zadnjim informacijama, nema stradalih Hrvata, Radman izrazio sućut
Zagreb: Izjave za medije povodom 100. sjednice Vlade | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema informacijama veleposlanstva Republike Hrvatske u Lisabonu i trenutačno dostupnim saznanjima, nema stradalih hrvatskih državljana u nesreći koja je pogodila Portugal

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je u četvrtak izrazio sućut žrtvama nesreće uspinjače u Portugalu, u kojoj je poginulo najmanje 17 ljudi, i njihovim obiteljima, a MVEP je rekao da prema trenutno dostupnim informacijama nema stradalih hrvatskih državljana. "Duboko sam ožalošćen tragičnom nesrećom u #Lisbon. Izražavam iskreno saučešće žrtvama i njihovim obiteljima", napisao je Grlić Radman na društvenoj platformi X.

Dodao je da Hrvatska u "potpunoj solidarnosti s narodom Portugala u ovom teškom trenutku".

Najmanje 17 ljudi poginulo je, a ozlijeđeno ih je 21 u srijedu kada je lisabonska uspinjača Gloria, popularna među turistima, iskočila iz tračnica.

MVEP je u četvrtak rekao da je u stalnom kontaktu s hrvatskim veleposlanstvom u Portugalu, gdje je traje postupak identifikacije žrtava.

"Prema informacijama veleposlanstva Republike Hrvatske u Lisabonu i trenutačno dostupnim saznanjima, nema stradalih hrvatskih državljana u nesreći koja je pogodila Portugal", rekli su iz MVEP-a.

Linija, otvorena 1885. godine, povezuje centar Lisabona u blizini Trga Restauradores s Bairro Altom, četvrti poznatoj po živopisnom noćnom životu. Uspinjačom upravlja gradska tvrtka za javni prijevoz Carris. Njezina dva vagona pričvršćena su na suprotne krajeve vučnog užeta, a vuču osiguravaju elektromotori na dva vagona.

Vagon na dnu linije činio se neoštećen, ali CNN Portugal je izvijestio da su putnici morali iskočiti kroz prozore kada se incident dogodio.

Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorije iz tračnica, iako je nesreća u srijedu daleko najteža. Posljednje iskliznuće se zbog ozbiljnog kvara dogodilo u svibnju 2018. godine, no tada nije bilo prevrtanja vagona niti žrtava. Gloria poslije te nesreće nije vozila mjesec dana.

Jandroković izrazio sućut

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je izraze sućuti portugalskom kolegi, predsjedniku Skupštine Republike, Joséu Pedru Aguiar-Brancu u povodu jučerašnje tragične nesreće u Lisabonu:

„S iznimnom sam tugom i nevjericom primio šokantnu vijest o jučerašnjoj nesreći u Lisabonu gdje je, pri iskliznuću iz tračnica povijesne uspinjače Gloria, 15 ljudi izgubilo život, a mnogi su ozlijeđeni.

U ovom uistinu teškom trenutku za cijeli Portugal, u ime Hrvatskoga sabora i osobno izražavam iskrenu sućut svim obiteljima koje su izgubile svoje voljene. Naše misli i molitve su s njima, kao i sa svim ranjenima u tom tragičnom događaju, kojima želimo brz oporavak i što skoriji povratak u krug njihovih najmilijih.“.

